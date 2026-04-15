Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η αναπνοή τους είναι προβληματική, ωστόσο η δυσλειτουργία μπορεί να επιδεινώσει παθήσεις όπως το άσθμα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Συχνά μας διδάσκουν ότι η αναπνοή είναι μία αυτόματη λειτουργία. Κάτι σαν το να ανοίγει και να κλείνει κανείς τα μάτια του. Όμως, πολλοί κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες έχουν δυσλειτουργική αναπνοή.

«Η δυσλειτουργική αναπνοή, γνωστή και ως διαταραχή του αναπνευστικού μοτίβου, συμβαίνει όταν γίνεται αισθητή δύσπνοια ή/και δυσκολία στην αναπνοή», δήλωσε ο Δρ Στίβεν Φάουλερ, καθηγητής αναπνευστικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Μπορεί να συμβεί εκτός του πλαισίου οποιασδήποτε ασθένειας. Εάν υπάρχει μια σχετική πάθηση, όπως το άσθμα, η δύσπνοια μπορεί να είναι δυσανάλογη με αυτήν την πάθηση, είπε. Επειδή συχνά δεν το σκεφτόμαστε, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η αναπνοή τους είναι προβληματική.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν αναπνέετε σωστά;

«Τοποθετήστε το ένα χέρι στο στήθος σας και το άλλο στην κοιλιά σας ενώ είστε ξαπλωμένοι ή καθισμένοι: το χέρι στην κοιλιά σας πρέπει να ανεβαίνει κατά την εισπνοή - κάτι που υποδηλώνει διαφραγματική αναπνοή -, όχι αυτό στο στήθος σας», δήλωσε η Δρ. Χουανίτα Μόρα, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. «Η σωστή αναπνοή είναι αργή, ήσυχη και ρινική, ενώ η ακατάλληλη αναπνοή είναι ρηχή, γρήγορη, μέσω του στόματος ή προκαλεί κίνηση του ώμου».

Πώς γίνεται η κανονική αναπνοή;

Η αναπνοή φαίνεται απλή, αλλά βασίζεται σε μία μοναδικά πολύπλοκη «χορογραφία». Κάθε αναπνοή ξεκινά με την εισαγωγή αέρα μέσω της μύτης ή του στόματος. Αυτός ο αέρας ταξιδεύει κατά μήκος της τραχείας και στη συνέχεια το διάφραγμα, ένας μεγάλος μυς κάτω από τους πνεύμονες, συστέλλεται και κινείται προς τα κάτω. Αυτό δημιουργεί χώρο στην θωρακική κοιλότητα και επιτρέπει στους πνεύμονες να διασταλούν και να γεμίσουν με αέρα. Το οξυγόνο ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος από εκατομμύρια μικροσκοπικούς αερόσακους που ονομάζονται κυψελίδες, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα κινείται προς τα έξω κατά την εκπνοή.

Ο τρόπος που αναπνέουμε μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματά μας. Για παράδειγμα, η πολύ γρήγορη αναπνοή ή η αναπνοή από το στόμα αντί για τη μύτη μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα στρες ή άγχους. Αντίστροφα, τα συναισθήματα και η σωματική λειτουργία μπορούν να αλλάξουν την αποτελεσματικότητα της αναπνοής μας. Τα συναισθήματα φόβου ή χαράς, για παράδειγμα, έχουν διαφορετικά πρότυπα αναπνοής.

Τι είναι η δυσλειτουργική αναπνοή;

Η δυσλειτουργική αναπνοή είναι ένας τύπος αναπνευστικής βλάβης που μπορεί να συμβεί μόνος του ή σε συνδυασμό με άλλες διαγνώσεις, όπως το άσθμα ή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). «Έως και το 12% των ενηλίκων βιώνουν δυσλειτουργική αναπνοή, η οποία ορίζεται από διαφορετικές μορφές ανώμαλων αναπνευστικών προβλημάτων, όπως χρόνια δύσπνοια, επίμονος υπεραερισμός, αναπνοή από το στόμα, υπεραναπνοή ή ρηχή αναπνοή σε βαθμό που επηρεάζει την υγεία κάποιου», δήλωσε η δρ. Μόρα.

Ακόμα και όταν όλα τα σωματικά και συναισθηματικά στοιχεία είναι ευθυγραμμισμένα, η αντίληψή σας για την αναπνοή σας μπορεί να προκαλέσει διαταραχή. Έτσι συμβαίνει η δυσλειτουργική αναπνοή χωρίς υποκείμενη πάθηση. Μπορεί να συμβεί όταν υποσυνείδητα ή συνειδητά παρατηρήσετε ότι αισθάνεστε λαχανιασμένοι. Το σώμα αντιδρά αναπνέοντας βαθύτερα, γρηγορότερα ή πιο δυνατά. Μια υποκείμενη αναπνευστική πάθηση όπως η ΧΑΠ ή το άσθμα μπορεί να την κάνει πιο σοβαρή.

Με άλλα λόγια, η χρόνια δύσπνοια και άλλες ακατάλληλες αναπνοές συμβαίνουν συχνά λόγω ενός μοτίβου: ένα αίσθημα λαχανιάσματος, που στη συνέχεια προσπαθείτε να διορθώσετε.

«Υπάρχει σίγουρα ένας φαύλος κύκλος που εμφανίζεται σε πολλά άτομα με δυσλειτουργική αναπνοή», δήλωσε ο δρ. Φάουλερ. Περιέγραψε πώς τα αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος. «Το άγχος μπορεί επίσης να προκαλέσει υπεραερισμό, προκαλώντας όλο και περισσότερη δύσπνοια. Αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο όταν κάποιος έχει μια υποκείμενη πνευμονοπάθεια».

«Στο σώμα δεν αρέσει να υποαναπνέει», δήλωσε ο δρ Ρόμπερτ Κάιλερ, ψυχολόγος που έχει μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η αναπνοή και η ψυχική υγεία συνδέονται. «Αν κρατάτε την αναπνοή σας, αρχίζετε να αισθάνεστε δυσάρεστα αρκετά γρήγορα, μέσα σε 15 έως 30 δευτερόλεπτα». Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν για την ισορροπία διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου στους πνεύμονές τους, όταν το πρότυπο αναπνοής τους διαταράσσεται από νευρικότητα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όταν τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται, ο εγκέφαλος στέλνει σήμα για αύξηση του ρυθμού αναπνοής, δήλωσε ο Φάουλερ. «Εάν οι αισθητήρες επαναρυθμιστούν και γίνουν πιο ευαίσθητοι στο διοξείδιο του άνθρακα, τότε θεωρητικά ακόμη και τα φυσιολογικά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακατάλληλη σηματοδότηση ταχύτερου ρυθμού αναπνοής».

«Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αναπνέουν πιο δυνατά από ό,τι χρειάζονται», είπε ο δρ. Κάιλερ. «Είναι πιο συχνό σε ενήλικες με άσθμα - έως και 30% παραπάνω- και συχνά υποδιαγιγνώσκεται», πρόσθεσε η δρ. Μόρα.

Ποιες είναι οι συνέπειες της διαταραγμένης αναπνοής;

Η δυσλειτουργική αναπνοή μπορεί να συμβάλει σε προβλήματα ύπνου, σε ψυχικές παθήσεις όπως κατάθλιψη και άγχος, ένταση στους ώμους και τον αυχένα και χρόνια κόπωση και σε «ζάλη και δύσπνοια («πείνα για αέρα δηλαδή») λόγω αλλοιωμένων αερίων αίματος και μυϊκής καταπόνησης», είπε η δρ. Μόρα. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει παθήσεις όπως το άσθμα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πώς αντιμετωπίζετε τη δυσλειτουργική αναπνοή;

Οι αξιολογήσεις της αναπνοής μπορούν να γίνουν από γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αναπνευστικούς θεραπευτές, πνευμονολόγους ή ορισμένους φυσιολόγους άσκησης, όπως η Δρ Ντένα Γκάρνερ, η οποία μελετά τη μηχανική της αναπνοής σε αθλητές για πάνω από 15 χρόνια. «Δεν υπάρχει πραγματικά χρυσό πρότυπο αξιολόγησης σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες», είπε.

«Η καλή αναπνοή είναι τόσο κρίσιμη. Μερικές φορές η αντιμετώπισή της είναι μια προσέγγιση πολλαπλών ομάδων και χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να βοηθήσουμε καλύτερα τους ασθενείς.

Η θεραπεία για αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις υποκείμενες ανησυχίες, με έμφαση στις ασκήσεις αναπνοής ή/και στις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Υπάρχουν επίσης συσκευές που μπορούν να μετρήσουν την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή να βοηθήσουν τους ασθενείς να επαναπροσδιορίσουν το μοτίβο εισπνοής/εκπνοής τους ή τη θέση του στόματος και της γλώσσας τους.

«Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να σκέφτονται τουλάχιστον τον ρυθμό αναπνοής τους», είπε η δρ. Γκάρνερ. «Η συνειδητή επιβράδυνση μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αντίδρασης του νευρικού τους συστήματος στο στρες» Όσο λιγότερο αγχωμένος νιώθει κανείς, τόσο πιο αργός είναι ο καρδιακός ρυθμός, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενός κύκλου υγιούς, τακτικής αναπνοής.

Με πληροφορίες του Guardian





