Συμβουλές για την αγορά μπακαλιάρου, από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ενόψει της γιορτής του Ευαγγελισμού και της 25ης Μαρτίου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προειδοποιεί ότι κάποιοι προμηθευτές προσπαθούν να «περάσουν» λινγκ ως μπακαλιάρο, συχνά με την ίδια τιμή. Στο πλαίσιο αυτό δίνει συμβουλές στους καταναλωτές για το ποια σημεία πρέπει να προσέξουν κατά την αγορά μπακαλιάρου ώστε να μην εξαπατηθούν.

Η ΕΕΚΕ δίνει τις παρακάτω συμβουλές για την ασφαλή επιλογή του ψαριού:

Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τη Γροιλανδία. Η ελληνική αγορά προμηθεύεται κυρίως από τον Ατλαντικό, την Ισλανδία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τις Νήσους Φερόε.

Το λινγκ πωλείται συνήθως δίπλα στον αυθεντικό μπακαλιάρο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις ετικέτες. Συχνά η λέξη «Λίνγκ» ή «Ling» εμφανίζεται με μικρά γράμματα, ενώ η προέλευση αναγράφεται με μεγαλύτερα.

Και τα δύο ψάρια έχουν κόκκαλα, επομένως η παρουσία τους δεν αρκεί για να αποφευχθεί η σύγχυση.

Ο μπακαλιάρος έχει χαρακτηριστική λευκή γραμμή κατά μήκος του σώματος και από τις δύο πλευρές. Αν η γραμμή φαίνεται μόνο από τη μία πλευρά, πιθανότατα οφείλεται σε φιλετάρισμα.

Η ποιότητα του ψαριού φαίνεται από το χρώμα: πρέπει να είναι λευκό, χωρίς κηλίδες ή κιτρινίσματα, και να αποφεύγεται οποιοδήποτε ψάρι με αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα.

Όσον αφορά το κόστος, η τιμή του εορταστικού τραπεζιού παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα:

Η τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας αυξήθηκε από 13,99 € το 2025 σε 19,49 € το 2026 (+39,31%).

Η τιμή του υγράλατου φιλέτου Νορβηγίας (λινγκ) ανέβηκε από 12,95 € το 2025 σε 16,48 € το 2026 (+27,26%).

Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φθάνει έως και 28 € το κιλό.

Η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά την προέλευση και την ποιότητα του ψαριού, ώστε να αποφύγουν παραπλάνηση και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και ποιοτικό εορταστικό τραπέζι.