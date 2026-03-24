Ο μπακαλιάρος για το φετινό τραπέζι της 25ης Μαρτίου θα είναι «ακριβός», καθώς οι τιμές έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2025.

Η ακρίβεια έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση απόφάσισε να δώσει Fuel Pass για τα καύσιμα και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, οι αυξήσεις που καταγράφονται σε όλο το φάσμα της αγοράς δημιουργούν σοβαρό πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λόγω της 25ης Μαρτίου, είναι η τιμή του μπακαλιάρου, καθώς λίγες μέρες πριν την 25η Μαρτίου φτάνει έως και τα 27 €/κιλό, σύμφωνα με παρατηρήσεις από τη Βαρβάκειο Αγορά.

Στη Βαρβάκειο αγορά, ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο πωλείται περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό.

25η Μαρτίου: Πόσο κοστίζει ο μπακαλιάρος

Τιμές σε σούπερ μάρκετ

Μπακαλιάρος παστός Νορβηγίας: 12,50 – 13 €/κιλό

Μπακαλιάρος παστός φιλέτο Νήσων Φερόε: 18 €/κιλό

Μπακαλιάρος cod φιλέτο, ελαφρώς αλατισμένος (εισαγωγής): 13,95 €/κιλό

Λινγκ: 11 €/κιλό

Μπακαλιάρος φιλέτο ξαλμυρισμένος Ισλανδίας: 10 €/κιλό

Τιμές στην αγορά (περιοχή Βαρβακείου)

Παστός μπακαλιάρος με κόκκαλο: 21,80 €/κιλό

Φιλέτο μπακαλιάρου: 26,80 €/κιλό

Λινγκ: 16,80 €/κιλό

Φιλέτο λινγκ: 19,80 €/κιλό

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhat3pcymg9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhauk6cz0rxd?integrationId=40599y14juihe6ly}