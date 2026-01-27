Όπως δείχνουν τα στοιχεία οι θάνατοι από εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ η κυβέρνηση νομοθετεί σε βάρος της εργασίας με το 13ωρο να είναι πλέον γεγονός. Με το 2026 να δείχνει ότι μόνο τις πρώτες μέρες και καταγράφονται 14 νεκροί στην Ελλάδα.

Συγκλονισμένο παραμένει το πανελλήνιο από τον τραγικό θάνατο που βρήκαν 5 εργαζόμενες μετά από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο, πέντε εργαζόμενες είναι νεκρές. Οι γυναίκες απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή του κτιρίου όπου εργάζονταν στη γραμμή παραγωγής. Η σκεπή κατέρρευσε.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώ τα πρώτα στοιχεία ανακύπτουν από τις καταθέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενη κατέθεσε ότι ξαφνικά έγινε έκρηξη και ακολούθησε φωτιά. Η έκρηξη φαίνεται πως προηγήθηκε της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε γυναίκες.

Το μεροκάματο του θανάτου

Όπως δείχνουν τα στοιχεία οι θάνατοι από εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ η κυβέρνηση νομοθετεί σε βάρος της εργασίας με το 13ωρο να είναι πλέον γεγονός. Με το 2026 να δείχνει ότι μόνο τις πρώτες μέρες και καταγράφονται 14 νεκροί στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2022 υπήρξαν 104 εργατικά δυστυχήματα, το 2023: 179, το 2024: 149 και πέρσι 201. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε σχεδόν διπλασιασμό αν συγκρίνει κανείς το 2022 με το 2025.

Τρομακτικό ρεκόρ θανάτων στην εργασία καταγράφηκε το 2025

Αποκαλυπτικά της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα, είναι τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν για το 2025 από τη διαρκή, ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ.

Σύμφωνα με αυτήν τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές έως σήμερα.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, αναφέρει: «Πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».

Κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν την Τρίτη τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας και Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, το οποίο πραγματοποίησε παρέμβαση στο κέντρο της πόλης και την Δευτέρα το απόγευμα, καλεί σε συγκέντρωση σήμερα Τρίτη στις 7 μ.μ. στη κεντρική πλατεία της Λάρισας.

«Όχι άλλες ανθρωποθυσίες για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων (...) Δεν είναι η κακιά η ώρα όπως θέλουν να μας πείσουν πολλοί καλοθελητές!» σημειώνει το ΕΚ Λάρισας με ανακοίνωση του επιβεβαιώνοντας ότι η εργατική τάξη της χώρας μας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας απαιτεί «να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το νέο εργοδοτικό έγκλημα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Καλούμε τους εργαζόμενους, να μην κάνουν πίσω, μπροστά στην ανάγκη για το μεροκάματο από την διεκδίκηση μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας τους, ώστε να γυρίζουν στα σπίτια τους αρτιμελείς και ζωντανοί. Δεν είναι μοιραίο, δεν είναι κανονικότητα στην ζωή μας να πάμε για δουλειά και να μην ξέρουμε εάν θα γυρίσουμε! Να ζούμε σε ένα διαρκές "πάμε κι όπου βγει"»!

Με σύνθημα «Όχι άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους» το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας καλεί όλους τους εργαζόμενους σήμερα Τρίτη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της πόλης με κύρια αιτήματα:

-Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

-Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν, χωρίς καμία συγκάλυψη.

-Την πλήρη διερεύνηση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου.-Ενίσχυση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ

-Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» της παραγωγικής διαδικασίας.