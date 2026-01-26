Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν εξερράγη αγωγός νερού της ΕΥΑΘ.

Τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός ύστερα από έκρηξη αγωγού νερού της ΕΥΑΘ στην οδό Αγ.Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1. Στον συγκεκριμένο αγωγό πραγματοποιούνταν έργα για αποκατάσταση ζημιάς, καθώς εδώ και δύο μέρες είχαν συσσωρευτεί νερά στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργεία της ΕΥΑΘ εργάζονταν επί ώρες στο σημείο για την αποκατάσταση τις βλάβης, ωστόσο γύρω στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής. Ένοικοι που βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια τους αντίκρισαν έναν πήδακα ορμητικού νερού, παρασέρνοντας μάλιστα έναν εργαζόμενο της ΕΥΑΘ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyqazm5fsm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως ανακοίνωσε η ΕΥΑΘ, σημειώθηκε θραύση σε τμήμα του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για την εξαέρωση του δικτύου, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης της υδροδότησης. Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Ο εργαζόμενος που έπεσε μέσα στον αγωγό υπέστη κάταγμα στο πόδι και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις πήραν εξιτήριο.