Ο 52χρονος λιμενικός που παρασύρθηκε από τεράστια κύματα.

Βαρύ πένθος στο Άστρος Κυνουρίας μετά την τραγική απώλεια ενός 52χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο λιμάνι προσπαθώντας να δέσει σκάφη, προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές ζημιές από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ξαφνικά, θηριώδη κύματα έσπασαν τους κάβους και παρέσυραν τον ίδιο και δύο ακόμη άτομα στη θάλασσα.

Ο 52χρονος χτύπησε με σφοδρότητα στην προβλήτα, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και λίγο αργότερα ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών με ΚΑΡΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Πατέρας ενός παιδιού 8 ετών

Ο 52χρονος λιμενικός ήταν πατέρας ενός παιδιού 8 ετών. Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν έντιμο, εργατικό και αφοσιωμένο πατέρα, που έδινε καθημερινά μάχη για την οικογένειά του και την υπηρεσία του.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, πριν από το δυστύχημα είχε πραγματοποιήσει τρεις έως τέσσερις περιπολίες στο λιμάνι, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι η κακοκαιρία δεν θα προκαλούσε σοβαρές καταστροφές στα αγκυροβολημένα σκάφη.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της τραγωδίας

Η δραματική στιγμή που ο 52χρονος παρασύρεται από τα μανιασμένα κύματα καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα, μεγαλύτερο από τον κυματοθραύστη, πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Την ώρα εκείνη οι άνεμοι έπνεαν με ένταση 9 έως 10 μποφόρ.

{youtube.com/watch?v=SnYWxTvd7L4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.star.gr%2F&source_ve_path=MjM4NTE}

Εκτός από τον 52χρονο λιμενικό, τα κύματα παρέσυραν και μία συνάδελφό του, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά σε Κέντρο Υγείας της περιοχής, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Για το τραγικό περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.