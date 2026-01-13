Βρέθηκε η τσάντα της - Καρέ καρέ οι τελευταίες της κινήσεις της 16χρονης.

Εξαφανισμένη για πέμπτη ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το πρωί της περασμένης Πέμπτης 8 Γενάρη από την Πάτρα. Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο video το οποίο καταγράφει τις κινήσεις της 16χρονης γερμανικής καταγωγής όταν έχει φτάσει στου Ζωγράφου. Στο βιντεοληπτικό ντοκουμέντο του MEGA αποτυπώνεται η 16χρονη στις 10:12 να περιμένει το φανάρι και δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα. Οι κινήσεις της προδίδουν ότι έχει συγκεκριμένο τόπο που πηγαίνει σαν κάποιος να την περιμένει. Πρόκειται για τις τελευταίες καταγεγραμμένες εικόνες της ανήλικης. Η τσάντα της 16χρονης εντοπίστηκε στην περιοχή του ζωγράφου, όπου φέρεται να την είδε κάποιος για τελευταία φορά. οι αρχές έχουν επικεντρώσει εκεί το βάρος των ερευνών, εξετάζοντας μαρτυρίες και οπτικό υλικό που χαρτογραφούν τη διαδρομή της από την Πάτρα προς την Αθήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfniwc7xrufl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο πατέρας της Λόρα αποδίδει την εξαφάνιση στις… ορμόνες της εφηβείας

Ο μπαμπάς της δηλώνει ανήσυχος για την κόρη του και σε έκκλησή του προς αυτή τονίζει «Λόρα ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnjk9e9kbsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λύθηκε το μυστήριο με τον άνδρα που συνομιλούσε

Ο 58χρονος άνδρας που εμφανιζόταν σε βίντεο να συνομιλεί με τη λόρα πριν την εξαφάνιση παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και δήλωσε ότι συναντήθηκε μαζί της για να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με αγγελία που είχε αναρτήσει η ανήλικη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnj1h8jmyq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κούρσα με το ταξί και όσα αποκάλυψε ο οδηγός για την συμπεριφορά της 16χρονης

Μετά τη συνάντηση για την πώληση του κινητού, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί από το Ρίο με προορισμό την Αθήνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό του ταξί, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι την παρέλαβε από το ρίο και την αποβίβασε στου ζωγράφου. όπως δήλωσε, η λόρα δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της διαδρομής και του έδωσε 320 ευρώ για την κούρσα, ζητώντας να την αφήσει λίγα μέτρα πριν το τελικό σημείο. ο ίδιος ανέφερε ότι τη θεώρησε φοιτήτρια, καθώς δεν του φάνηκε ανήλικη, ενώ τη θυμάται ήρεμη και να βάφεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Η κλήση για το ταξί έγινε από κινητό φίλης της λόρας. Δύο ημέρες αργότερα, από το ίδιο κινητό, επικοινώνησε με την εταιρεία ραδιοταξί ο πατέρας της φίλης, ζητώντας πληροφορίες για τη διαδρομή, ύστερα από προτροπή του πατέρα της 16χρονης.

«Μου έδωσε σαν μασούρι 320€ για την κούρσα»

Μετά τη συνάντηση για την πώληση του κινητού στον 58χρονο και την κόρη του, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί από την περιοχή του Ρίο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό, ο οποίος επιβεβαίωσε τόσο το σημείο επιβίβασης όσο και το σημείο αποβίβασης της ανήλικης στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και χάνονται τα ίχνη της. «Την πήρα από το ραδιοταξί. Η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να μιλήσουμε καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Είχα πάρει κλήση να την πάω από το Ρίο στην Αθήνα», τόνισε.

«Μου έδωσε 320€ για την κούρσα», ανέφερε μεταξύ άλλων. Όπως λέει ο οδηγός, η ανήλικη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε. «Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;». «Δεν είχε καμία επαφή με τα λεφτά. Μου τα έδωσε σαν μασούρι. Έλειπαν λίγα, μου τα έδωσε κι αυτά και μετά κατέβηκε».

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής η 16χρονη, σύμφωνα με τον οδηγό, δεν είπε κουβέντα. «Έβγαλε μόνο τα καλλυντικά της και βαφόταν». Συμπλήρωσε πως την άφησε δύο φανάρια πριν τον προορισμό της. Ο ίδιος είπε επίσης πως η 16χρονη ήταν πολύ ήρεμη και ήσυχη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής. «Δεν έδειχνε να ανησυχεί για κάτι». Ερωτηθείς γιατί μετέφερε μία ανήλικη σε μία τόσο μεγάλη διαδρομή, ο οδηγός ταξί απάντησε πως «δεν μπορώ να ζητήσω ταυτότητα. Την πέρασα για φοιτήτρια και υπέθεσα απλώς πως ήθελε να πάει στην Αθήνα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnj8fayd2k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Mέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 16χρονη έχει φύγει από τη χώρα. Oι Aρχές έχουν προχωρήσει σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ωστόσο τα κινητά που σχετίζονται με την υπόθεση παραμένουν απενεργοποιημένα. Eξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο επιστροφής στη γερμανία, καθώς από το δωμάτιό της έλειπε και το διαβατήριό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 16χρονη είχε μετακομίσει από τη γερμανία στο Ρίο πριν από περίπου τρία χρόνια και, σύμφωνα με φίλες της, αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και πληροφορίες για παλαιότερη φιλοξενία της σε δομή, με φίλους της οικογένειας να διαψεύδουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε κακοποίηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης παραμένουν ανοιχτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnjtm9ceu41?integrationId=40599y14juihe6ly}