Οι πολίτες μπορούν να τα επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στους χώρους τους στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα καταπλεύσουν στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, με παρουσίαση των συστημάτων και των δυνατοτήτων τους.

Στον λιμένα Θεσσαλονίκης, η Φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ θα είναι επισκέψιμη:

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, 10:00–17:00

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, 10:00–17:00

Στον λιμένα Πειραιά, η Φρεγάτα ΨΑΡΑ, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ και το Υποβρύχιο ΠΙΠΙΝΟΣ θα υποδεχθούν το κοινό:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, 15:00–18:00

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, 09:00–18:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, 09:00–17:00

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, 09:00–17:00

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, 09:00–16:30

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.

Επιπλέον, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα είναι επισκέψιμη για το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία της σχολής.

