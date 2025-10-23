Για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας.

Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11.00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των ΕΔ σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.

Το πρόγραμμα του εορτασμού για την 28η Οκτωβρίου

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

– Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την ανατολή του ήλιου.

– 10.30 π.μ. Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

– Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο.

– Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.

– Εκτέλεση 2 (δύο) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

– 11.00 π.μ. Παρέλαση στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου

– Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά τη δύση του ήλιου.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2025 το κοινό θα δει για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση από ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (σ.σ Unmanned Surface Vehicle, USV) για ναυτικές επιχειρήσεις, μέχρι το ειδικό αερόχημα ΣμηΕΑ VBAT αλλά και υποβρύχιο σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις καθώς και μία σειρά από Μη Επανδρωμένα συστήματα του Ναυτικού.

Την ίδια ώρα η καινοτομία και η τεχνολογία που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία θα κάνει επίσης αισθητή την παρουσία της, επίσης με σημαντικές πρεμιέρες στην φετινή παρέλαση αφού για πρώτη φορά θα εμφανιστεί το νέο όπλο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πύραυλος Rampage του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση στα F-16 Viper της ΠΑ, ενώ σχεδιάζεται μεταξύ να παρουσιαστεί στο κοινό και ειδικό Μεταφερόμενο Σταθμό Επικοινωνιών.

Στην παρέλαση θα εμφανιστεί για πρώτη φορά και το made in Greece Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «Αρχύτας»: Το ελληνικής σχεδίασης Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (drone) σταθερής πτέρυγας χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις και σχεδιάζεται να έχει δυνατότητες κάθετης απο-προσγείωσης με μεγάλο σύστημα σταθερής πτέρυγας.

Σε πρώτη δημόσια εμφάνιση τα νέα συστήματα Spike NLOS Mission Taskforce (NMT)

Σε πρώτη δημόσια εμφάνιση σε στρατιωτική παρέλαση το κοινό θα δει και τα νέα συστήματα Spike NLOS Mission Taskforce (NMT) που έχουν αποκτηθεί για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν τους αυτόνομης τεχνολογίας καθοδήγησης (σ.σ Fire And Forget) πυραύλους τους με υψηλή ακρίβεια. Το κοινό θα δει τα συστήματα πάνω στους επίσης νέους φορείς τους, τα ειδικά οχήματα Sandcat 4X4 350 της Plasan.

Τα εποχούμενα συστήματα Spike NLOS θα παρελάσουν με τα συγκεκριμένα οχήματα-φορείς τους ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται και κέντρα ελέγχου πυρός. Στην παρέλαση και σε πρώτη εμφάνιση θα παρουσιαστούν και τα ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter που απέκτησε η χώρα μας ώστε να συνεργάζονται με τα εν λόγω συστήματα.