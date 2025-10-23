Εντυπωσιακές εικόνες από τη δοκιμαστική παρέλαση των στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας «έσκισαν» το μεσημέρι τον ουρανό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας διελεύσεις, στο πλαίσιο δοκιμών για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Οι πρόβες αλλά και η δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μαγνήτισαν τα βλέμματα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, πολλοί εκ των οποίων σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τις φωτογραφικές τους μηχανές για να απαθανατίσουν τους εντυπωσιακούς ελιγμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξάλλου, το πρωί πραγματοποιήθηκε και η δοκιμαστική παρέλαση των στρατιωτικών οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Φωτογραφίες: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI