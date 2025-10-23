Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας «έσκισαν» το μεσημέρι τον ουρανό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας διελεύσεις, στο πλαίσιο δοκιμών για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Οι πρόβες αλλά και η δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μαγνήτισαν τα βλέμματα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, πολλοί εκ των οποίων σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τις φωτογραφικές τους μηχανές για να απαθανατίσουν τους εντυπωσιακούς ελιγμούς.
Εξάλλου, το πρωί πραγματοποιήθηκε και η δοκιμαστική παρέλαση των στρατιωτικών οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Φωτογραφίες: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI