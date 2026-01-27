Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ - Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026.

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ από την τραγωδία με τους 7 νεκρούς και 3 τραυματίες φιλάθλους της ομάδας στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League την Πέμπτη με με τη Λιόν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλώνει συγκλονισμένη από την είδηση.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και παρακολουθούμε με αγωνία και βαθιά οδύνη τα τραγικά νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε, για μία ακόμη φορά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας, θρηνούμε τον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για ένα ακόμη παιχνίδι, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Παράλληλα, συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία όλων όσοι έχασαν ή ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους.

»Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ - Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Δείτε ΕΔΩ live τις εξελίξεις με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.