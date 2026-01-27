Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρόμα.

Ένας αντίπαλος με ξεχωριστή λάμψη που ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις στους φίλους των «πρασίνων» επισκέπτεται την Αθήνα για να βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η Ρόμα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, είναι η τελευταία πρόκληση του τριφυλλιού στη League Phase σε ένα ματς που τραβάει τα βλέμματα. Χάρη στην ισοπαλία με το αποτέλεσμα 1-1 στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μαθηματικά την παρουσία του στη φάση των νοκ άουτ Play off του UEFA Europa League και πλέον, με υψηλό κίνητρο απέναντι στη Ρόμα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 19η θέση με 11 βαθμούς και με πιθανή νίκη θα βρεθεί πιθανότατα στη δεύτερη οκτάδα του ταμπλό, που θα του δώσει το δικαίωμα για ρεβάνς εντός έδρας στην επόμενη φάση. Η Ρόμα έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς, είναι στην 6 η θέση και στόχος της είναι η παρουσία στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ήταν το 2010, στη φάση των «32» του UEFA Europa League, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί και στους δύο αγώνες με 3-2 και να παίρνει την πρόκριση, με ένα ρόστερ γεμάτο πρωταγωνιστές, όπως οι Σισέ, Λέτο, Νίνης, Καραγκούνης, Κατσουράνης και άλλοι. Οι πράσινοι θέλουν να ζήσουν ξανά μία τέτοια βραδιά την Πέμπτη το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football σε απευθείας σύνδεση με το ΟΑΚΑ και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα. Καλεσμένος θα είναι ο προπονητής της Κηφισιάς και αγαπημένος των φίλων του τριφυλλιού, Σεμπαστιάν Λέτο.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από το Μαρούσι και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θαέχουν μαζί τους στο στούντιο για τον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο είχε σκοράρει ως παίκτης του Παναθηναϊκού στον αγώνα του 2010 στο ΟΑΚΑ.

Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία που θα κρίνει αν ο Δικέφαλος θα βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, από τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Θωμά Μίχο. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς από την τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

