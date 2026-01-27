Αύριο ο Ολυμπιακός, στο Άμστερνταμ Αρένα να γνωρίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον καθώς θα παίξει για την συνέχειά του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό.

Την Τετάρτη το βράδυ, στις 22:00, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στο Άμστερνταμ για να βρεθούν στην επόμενη φάση του UEFA Champions League.

Από αυτή την προσπάθεια δεν θα λείπει ο Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός προπονήθηκε κανονικά και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί κόντρα στους Ολλανδούς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να κάνει μονάχα μία αλλαγή στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν. Να ξεκινήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί αντί του Μεχντί Ταρέμι.

Σίγουρη θα είναι και η παρουσία του 12ου παίκτη, οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα 2.600 διαθέσιμα εισιτήρια και θα δώσουν βροντερό παρών στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Τζάρεντ Γκίλετ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το MEGA και από COSMOTE SPORT 2HD.