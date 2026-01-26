Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Το γήπεδο της ΑΕΚ μπήκε στη νέα εποχή του, καθώς πλέον ονομάζεται Allwyn Arena.

Οι εργασίες για την αλλαγή της ονομασίας του γηπέδου των «κιτρινόμαυρων» ολοκληρώθηκαν και πλέον στην πρόσοψή του υπάρχει η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία της Allwyn, που υιοθέτησε ο ΟΠΑΠ από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Η πρεμιέρα της Allwyn Arena θα γίνει με ντέρμπι. Την Κυριακή (1/2) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00) για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Η μεταμόρφωση από OPAP Arena σε Allwyn Arena

{https://www.youtube.com/watch?v=1S5iQvkazFw}