Τι δείχνει σουηδική μελέτη.

Πολλοί αναρωτιούνται πότε αρχίζει πραγματικά η σωματική γήρανση και πότε η φυσική μας απόδοση αρχίζει να μειώνεται. Μια εκτεταμένη μακροχρόνια σουηδική μελέτη δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Η έρευνα, που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Karolinska, παρακολούθησε συμμετέχοντες επί 47 έτη, εξετάζοντας τις αλλαγές στη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή κατά την ενήλικη ζωή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σωματική απόδοση αρχίζει να φθίνει περίπου από την ηλικία των 35 ετών.

Ωστόσο, υπάρχει και η καλή είδηση, ενήλικες που ξεκίνησαν τη συστηματική άσκηση σε μεγαλύτερη ηλικία κατάφεραν να βελτιώσουν τη φυσική τους ικανότητα έως και κατά 10%. Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η σωματική δραστηριότητα, ακόμη και όταν ξεκινά αργά στη ζωή.

Η μελέτη της SPAF

Η έρευνα αποτελεί μέρος της Μελέτης Σωματικής Δραστηριότητας και Φυσικής Κατάστασης της Σουηδίας (SPAF), η οποία παρακολούθησε αρκετές εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 16 έως 63 ετών. Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που συγκρίνουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, η SPAF παρακολούθησε τα ίδια άτομα επανειλημμένα για σχεδόν μισό αιώνα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της σωματικής κατάστασης σε κάθε στάδιο της ζωής.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle και αποκαλύπτουν πώς η φυσική κατάσταση και η δύναμη μειώνονται σταδιακά μετά τα 35, με την επιβράδυνση ή την επιτάχυνση της φθοράς να επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής και τη δραστηριότητα κάθε ατόμου.

Η φυσική κατάσταση μειώνεται μετά τα 35, αλλά η άσκηση βοηθάει

Η μελέτη έδειξε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο γυμνασμένοι ήταν οι συμμετέχοντες νωρίτερα στη ζωή τους, η φυσική κατάσταση και η δύναμη αρχίζουν να μειώνονται από τα 35. Η φθορά αυτή συνεχίζεται σταδιακά και τείνει να επιταχύνεται με την ηλικία.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που ξεκίνησαν άσκηση κατά την ενήλικη ζωή αύξησαν τη φυσική τους ικανότητα κατά 5-10%, δείχνοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσει κανείς να κινείται. Όπως αναφέρει η Μαρία Βέστερσταχ, λέκτορας στο Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης:

«Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδύνει τη μείωση της απόδοσης, ακόμη κι αν δεν μπορεί να τη σταματήσει πλήρως. Τώρα θα αναζητήσουμε τους μηχανισμούς πίσω από το γιατί όλοι φτάνουν στη μέγιστη απόδοσή τους γύρω στα 35 και γιατί η φυσική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια απόδοσης αλλά όχι να την αναστείλει εντελώς».

Το επόμενο βήμα της έρευνας θα εξετάσει τους συμμετέχοντες όταν φτάσουν τα 68 έτη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ φυσικής κατάστασης, επιλογών τρόπου ζωής και γενικής υγείας.