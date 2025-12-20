Oι γλυκοπατάτες συγκαταλέγονται στις παλαιότερες οικόσιτες καλλιέργειες στον κόσμο.

Οι γλυκοπατάτες αποτελούν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τρόφιμο τα τελευταία χρόνια, χάρη στη γεύση τους αλλά και στη σημαντική διατροφική τους αξία.

Oι γλυκοπατάτες συγκαταλέγονται στις παλαιότερες οικόσιτες καλλιέργειες στον κόσμο. Αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι καλλιεργούνταν στη Νότια Αμερική «πριν από περισσότερα από 4.500 χρόνια», λέει η Michelle Johnson, ιστορικός σπόρων και δημοσιογράφος που λατρεύει τις γλυκοπατάτες.

Συμβουλεύει να τρώμε γλυκοπατάτες με τη φλούδα για μέγιστη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και, εάν είναι κάποιος διαβητικός, να επιλέγουν μερίδες περίπου μισού φλιτζανιού σε συνδυασμό με πράσινα λαχανικά και πρωτεΐνες για ιδανική ισορροπία σακχάρου στο αίμα. Το μαγείρεμα των γλυκοπατατών και η κατανάλωσή τους επιτρέπει την ανάπτυξη ακόμη πιο ανθεκτικού αμύλου, το οποίο συμπεριφέρεται σαν φυτικές ίνες και βοηθά στην πρόληψη των αιχμών του σακχάρου στο αίμα.

Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν τα καλά βακτήρια του εντέρου και βοηθούν να διατηρεί κανείς την κανονικότητά του, αλλά οι γλυκοπατάτες προσφέρουν και ένα άλλο πεπτικό όφελος. «Περιέχει μια ένωση που ονομάζεται γιαραπίνη» που βοηθά στην πέψη υποστηρίζοντας την περίσταλση, δηλαδή τις μυϊκές συσπάσεις που μετακινούν την τροφή μέσω του πεπτικού σας συστήματος.

Πρόκειται για έναν κονδυλώδη καρπό που καταναλώνεται με πολλούς τρόπους, όπως βραστή, ψητή, στον φούρνο ή ως πουρές, και χρησιμοποιείται τόσο σε αλμυρές όσο και σε γλυκές συνταγές. Η φυσική τους γλυκύτητα τις καθιστά ελκυστικές σε όλες τις ηλικίες, ενώ παράλληλα αποτελούν μια πιο θρεπτική εναλλακτική σε σχέση με την κοινή πατάτα.

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βιταμίνες και μέταλλα. Περιέχουν υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α, κυρίως με τη μορφή β-καροτενίου, το οποίο συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της όρασης, του ανοσοποιητικού συστήματος και της υγείας του δέρματος.

Επιπλέον, είναι καλή πηγή βιταμίνης C, βιταμινών του συμπλέγματος Β, καλίου και μαγνησίου. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στη σωστή πέψη και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τα επεξεργασμένα αμυλούχα τρόφιμα και προσφέρουν σταθερή ενέργεια στον οργανισμό. Όταν καταναλώνονται με μέτρο και μαγειρεύονται με υγιεινούς τρόπους, όπως στον ατμό ή στον φούρνο, μπορούν να αποτελέσουν βασικό μέρος μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής. Για αυτό, οι γλυκοπατάτες είναι υγιεινές.

