Η φυσιολογική χοληστερίνη δεν σημαίνει απαραίτητα και υγιή καρδιά.

Άνθρωποι με «τέλεια» χοληστερίνη καταλήγουν στα επείγοντα με καρδιακές προσβολές. Σύμφωνα με τον ειδικό στη μακροζωία, εκπαιδευμένο στο Cornell, Δρ. Βασίλης Ηλιόπουλος, σχεδόν το 60% των εμφραγμάτων συμβαίνουν σε άτομα των οποίων οι κλασικές εξετάσεις χοληστερόλης δείχνουν «φυσιολογικές» τιμές.

Σε μια viral ανάρτηση στο Instagram, ο Δρ. Ηλιόπουλος προειδοποίησε ότι τα συνηθισμένα τεστ που κάνουν οι περισσότεροι για να εκτιμήσουν την υγεία της καρδιάς τους είναι «εντελώς ξεπερασμένα», παραβλέποντας τους πραγματικούς δείκτες κινδύνου.

{https://www.instagram.com/reel/DQafFYyiM63/?utm_source=ig_web_copy_link}

«Οι κλασικές εξετάσεις δεν λένε ολη την αλήθεια»

«Έχω δει ανθρώπους με εξαιρετική φυσική κατάσταση, κοιλιακούς six-pack, τέλεια χοληστερόλη – και όμως με αθόρυβη, θανατηφόρα συσσώρευση πλάκας», δήλωσε ο γιατρός.

Όπως εξήγησε, οι απλές εξετάσεις λιπιδίων που μετρούν κυρίως την ολική και «κακή» LDL χοληστερόλη, αποκαλύπτουν μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Η πραγματική εικόνα, όπως λέει, βρίσκεται στους προηγμένους δείκτες που αποτυπώνουν τον αριθμό και τη συμπεριφορά των σωματιδίων που σχηματίζουν πλάκα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι 4 εξετάσεις που δείχνουν τον πραγματικό κίνδυνο

Ο Δρ. Ηλιόπουλος προτείνει να επεκταθεί ο έλεγχος της καρδιαγγειακής υγείας πέρα από το κλασικό λιπιδικό πάνελ, με τέσσερις κρίσιμες εξετάσεις:

ApoB (Aπολιποπρωτεΐνη B) – μετρά τον πραγματικό αριθμό των σωματιδίων που μπορούν να σχηματίσουν πλάκα στις αρτηρίες.

Lp(a) – Λιποπρωτεΐνη(α) – ένας γενετικός δείκτης κινδύνου που είναι αυξημένος στο 20% του πληθυσμού και δεν διορθώνεται με στατίνες.

hs-CRP & Οξειδωμένη LDL – δείκτες φλεγμονής και οξειδωτικού στρες, οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν τα αγγεία ακόμη κι όταν η χοληστερόλη φαίνεται «καλή».

CCTA με ανάλυση Cleerly – μια προηγμένη αξονική σάρωση που δεν υπολογίζει απλώς αριθμούς, αλλά απεικονίζει την ίδια την πλάκα μέσα στις αρτηρίες.

«Η σάρωση Cleerly είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε σήμερα στην αποκάλυψη της αλήθειας για την καρδιά», σημειώνει ο γιατρός.

«Η πρόληψη δεν είναι κυνήγι αριθμών»

Για τον Ηλιόπουλο, το να παρακολουθεί κανείς μόνο την LDL ή την ολική χοληστερόλη είναι σαν να οδηγεί κοιτάζοντας μόνο το κοντέρ ταχύτητας, αγνοώντας τον δρόμο μπροστά.

Η πρόληψη, λέει, δεν αφορά τη μείωση μερικών αριθμών στο χαρτί, αλλά την αποκάλυψη και αντιστροφή του πραγματικού κινδύνου πριν αυτός γίνει μη αναστρέψιμος.