Τι συμβαίνει στην αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη όταν τρώμε δαμάσκηνα τακτικά

Η γλυκιά και ζουμερή σάρκα τους τα καθιστά αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, ενώ καταναλώνονται είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα.

Τα δαμάσκηνα είναι φρούτα με πλούσια γεύση και σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Ανήκουν στην οικογένεια των ροδοειδών και προέρχονται από διάφορες ποικιλίες δαμασκηνιάς, που καλλιεργούνται σε πολλές χώρες με εύκρατο κλίμα. Χαρακτηρίζονται από το βαθύ μωβ ή κόκκινο χρώμα τους, αν και υπάρχουν και κίτρινες ή πράσινες ποικιλίες. Η γλυκιά και ζουμερή σάρκα τους τα καθιστά αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, ενώ καταναλώνονται είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα.

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για τις ευεργετικές τους ιδιότητες στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και φυσικά σάκχαρα. Επιπλέον, τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, C και Κ, καθώς και σε μέταλλα όπως το κάλιο και το μαγνήσιο. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας την άμυνα του σώματος.

Στη μαγειρική, τα δαμάσκηνα χρησιμοποιούνται σε γλυκά, μαρμελάδες, κομπόστες αλλά και σε αλμυρά πιάτα, όπου προσδίδουν μια χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση. Είναι ένα φρούτο που συνδυάζει τη νοστιμιά με τη διατροφική αξία, καθιστώντας το πολύτιμο μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η τακτική κατανάλωση δαμάσκηνων, ιδιαίτερα αποξηραμένων, φαίνεται να έχει θετική επίδραση τόσο στην αρτηριακή πίεση όσο και στα επίπεδα χοληστερόλης, κυρίως χάρη στη σύνθεσή τους σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά.

  • Αρτηριακή πίεση: Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε κάλιο, ένα μέταλλο που βοηθά στη ρύθμιση της ισορροπίας νατρίου στον οργανισμό. Η αυξημένη πρόσληψη καλίου συμβάλλει στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των αγγείων, μειώνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης.
  • Χοληστερόλη: Οι διαλυτές φυτικές ίνες των δαμάσκηνων «παγιδεύουν» μέρος της χοληστερόλης και των χολικών οξέων στο έντερο, εμποδίζοντας την πλήρη απορρόφησή τους. Έτσι, μπορεί να μειωθούν τα επίπεδα της «κακής» LDL χοληστερόλης, χωρίς να επηρεάζεται η «καλή» HDL. Τα αντιοξειδωτικά τους, όπως τα φαινολικά οξέα, συμβάλλουν επίσης στην προστασία των αγγείων από την αθηροσκλήρωση.

Συνολικά, η μέτρια αλλά συστηματική κατανάλωση δαμάσκηνων μπορεί να ενισχύσει την καρδιαγγειακή υγεία, αρκεί να εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή και να μην υπερβαίνουμε τις ποσότητες, επειδή είναι πλούσια σε φυσικά σάκχαρα.

Πηγή Very Well Health

