Λεμόνια: Διατροφική αξία, οφέλη και παρενέργειες

Σημαντικά τα οφέλη από την καθημερινή κατανάλωση των λεμονιών, ωστόσο θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις πιθανές παρενέργειες.

Το λεμόνι είναι ένα λαμπερό κίτρινο εσπεριδοειδές. Έχει τη χαρακτηριστική του ξινή γεύση και το φρέσκο ​​άρωμα γιατί είναι πλούσιο σε κιτρικό οξύ. Προέρχεται από την οικογένεια των ανθοφόρων φυτών Rutaceae, και η επιστημονική του ονομασία είναι Citrus limon.

Η μοναδική γεύση του λεμονιού το καθιστά δημοφιλές συστατικό σε ποτά, επιδόρπια και γεύματα και σχεδόν όλα τα μέρη ενός λεμονιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαγειρική.

Τα λεμόνια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό. Το κιτρικό οξύ στον χυμό λεμονιού μπορεί να σκοτώσει βακτήρια και άλλα μικρόβια.

Η λεμονιά αναπτύσσεται σε υποτροπικές και τροπικές περιοχές. Τα περισσότερα καλλιεργούνται σε μεσογειακές χώρες, καθώς και στην Κίνα, την Ινδία, το Μεξικό, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Αναπτύσσονται επίσης στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα, το Τέξας και τη Φλόριντα στις ΗΠΑ.

Όταν αγοράζετε λεμόνια, σύμφωνα με το healthstat.gr, αναζητήστε αυτά που είναι φωτεινά και έχουν ομοιόμορφο χρώμα και λεία επιφάνεια χωρίς ψεγάδια. Τα λεμόνια πρέπει να είναι σφιχτά αλλά όχι πολύ σκληρά.

Εκείνα με πιο λεπτό δέρμα τείνουν να είναι πιο ζουμερά. Μπορείτε να καταλάβετε εάν το λεμόνι σας είναι ώριμο ελέγχοντας το βάρος του.

Οφέλη για την υγεία

Οι βιταμίνες, οι φυτικές ίνες και οι φυτικές ενώσεις στα λεμόνια μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής.

Βιταμίνη C

Τα λεμόνια περιέχουν περίπου 35 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C, που είναι πάνω από τη μισή ποσότητα βιταμίνης C που απαιτείται στην καθημερινή διατροφή σας. Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό, το οποίο βοηθά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Η βιταμίνη C βοηθά επίσης το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο για το δέρμα σας, να απορροφήσει τον σίδηρο και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Τα εσπεριδοειδή είναι μερικές από τις καλύτερες πηγές τροφίμων βιταμίνης C.

Διαχείριση βάρους

Οι ίνες πηκτίνης που βρίσκονται στα λεμόνια διαστέλλονται μόλις καταποθούν, κάνοντάς σας να αισθάνεστε χορτάτοι για αρκετή ώρα. Το νερό με λεμόνι συχνά διαφημίζεται ως αποτελεσματικό εργαλείο για την απώλεια βάρους και τη διαχείριση του βάρους.

Πρόληψη αναιμίας

Το λεμόνι μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να απορροφήσει περισσότερο σίδηρο από τα φυτικά τρόφιμα στη διατροφή σας. Η διατήρηση των σωστών επιπέδων σιδήρου βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας.

Πρόληψη της πέτρας στα νεφρά

Τα λεμόνια παίρνουν την ξινή τους γεύση από την αφθονία τους σε κιτρικό οξύ. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το κιτρικό οξύ μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού πέτρας στα νεφρά.

Είναι καλά για την επιδερμίδα σας

Η βιταμίνη C στα λεμόνια βοηθά στο σχηματισμό κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που υποστηρίζει το δέρμα σας. Η βιταμίνη C, το φολικό οξύ, η βιταμίνη Β και τα μέταλλα στο λεμόνι μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ακμής, του λιπαρού δέρματος, των μαύρων στιγμάτων και της πιτυρίδας.

Η βιταμίνη C είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης που προκαλείται από το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την υγεία του δέρματος.

Μειωμένος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων

Η έρευνα συνδέει την κατανάλωση λεμονιών με τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού και καρδιακών παθήσεων. Τα φλαβονοειδή στα εσπεριδοειδή μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Φυτικές ενώσεις που βρίσκονται στα λεμόνια, συγκεκριμένα η λιμονίνη, η εσπεριδίνη και η διοσμίνη, μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης σας.

Αντιβακτηριδιακές επιδράσεις

Ο χυμός λεμονιού έχει αντιβακτηριδιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες.

Οι φυτικές ενώσεις στον χυμό λεμονιού ανέστειλαν αποτελεσματικά την ανάπτυξη λοιμώξεων από σαλμονέλα, σταφυλόκοκκο και candida σε μια μελέτη. Ήταν επίσης αποτελεσματικό ενάντια σε ένα συγκεκριμένο βακτήριο ανθεκτικό στα αντιβιοτικά που προκαλεί πνευμονία και λοιμώξεις του αίματος.

Αποτελεσματικά στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου

Ο χυμός λεμονιού είναι μια πολύτιμη πηγή θρεπτικών συστατικών που ονομάζονται φλαβονοειδή. Αυτά είναι αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρκίνο.

Ενώ μια υγιεινή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου, καμία τροφή δεν έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει τον καρκίνο.

Ο χυμός λεμονιού δεν αποτελεί μέρος της θεραπείας του καρκίνου.

Υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος

Ένα λεμόνι μπορεί να προσφέρει περίπου το ήμισυ της συνιστώμενης ημερήσιας αξίας βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στην άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.

Τα λεμόνια περιέχουν επίσης φλαβονοειδή εσπεριδοειδών. Αυτά τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, έχουν αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα και μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικών παθήσεων και άλλων εκφυλιστικών ασθενειών.

Χαμηλότερη αρτηριακή πίεση

Η σωματική δραστηριότητα βοηθά στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, ενισχύει την καρδιά σας και μειώνει το στρες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή στο λεμόνι βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης.

Μειωμένος κίνδυνος διαβήτη

Τα λεμόνια περιέχουν μια φυσική ένωση που ονομάζεται εσπεριδίνη που μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο διαβήτη.

Επιπλέον, το κιτρικό οξύ στα λεμόνια επιβραδύνει τη μετατροπή του αμύλου σε ζάχαρη, συμβάλλοντας στη μείωση των αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα και βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους.

Θρεπτικά συστατικά ανά μερίδα

Θερμίδες: 31

Πρωτεΐνη: 1 γραμμάριο

Λίπος: 0 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 10 γραμμάρια

Φυτικές ίνες: 3 γραμμάρια

Ζάχαρη: 3 γραμμάρια

λεμονια υγεια

Παρενέργειες

Τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε οξύ. Αυτό το εσπεριδοειδές μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα ορισμένων ιατρικών καταστάσεων, όπως:

Αλλεργίες

Εάν είστε αλλεργικοί στα εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια, το γκρέιπφρουτ ή τα λάιμ, μπορεί επίσης να είστε αλλεργικοί στα λεμόνια. Οι πιο συχνές αντιδράσεις είναι ο κνησμός, το κάψιμο ή το πρήξιμο του στόματος και του λαιμού. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν πονοκεφάλους ή γαστρεντερική δυσφορία.

Ημικρανίες

Ο χυμός λεμονιού είναι πλούσιος σε αμινοξύ τυραμίνη. Εάν είστε ευαίσθητοι στην τυραμίνη, η κατανάλωση χυμού λεμονιού μπορεί να προκαλέσει ημικρανικούς πονοκεφάλους.

Παλινδρόμηση οξέος

Τα λεμόνια μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της καούρας σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ). Σε υψηλές ποσότητες, ο χυμός λεμονιού μπορεί επίσης να ερεθίσει το στομάχι σας και να προκαλέσει ναυτία.

Φθορά των δοντιών

Σε υψηλές συγκεντρώσεις, το οξύ στον χυμό λεμονιού μπορεί να φθείρει το σμάλτο των δοντιών σας και να προκαλέσει τερηδόνα.

Φροντίστε να προσθέσετε αρκετό νερό στο τσάι με λεμόνι για να αραιώσετε αυτή την οξύτητα.

Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις

Ενώ η έρευνα που αφορά ειδικά τα λεμόνια είναι αδιευκρίνιστη, ορισμένοι χυμοί εσπεριδοειδών αλληλεπιδρούν με ορισμένα φάρμακα για τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση.

Νερό με λεμόνι το πρωί

Το να πίνετε νερό με λεμόνι το πρωί μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σας, την πέψη και το επίπεδο ενέργειας. Επιπλέον, η κατανάλωση νερού με λεμόνι σας κρατά ενυδατωμένους και μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Είναι τα λεμόνια υπερτροφή;

Τα λεμόνια είναι ένα πολύ υγιεινό φρούτο που σας προσφέρει πολλά οφέλη, όπως βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά. Το λεμόνι είναι επίσης καλό για την υγεία της καρδιάς σας, το ανοσοποιητικό σύστημα, την πέψη και πολλά άλλα μέρη του σώματος.