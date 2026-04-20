Τις υποθέσεις των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, θα εξετάσει σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνεδρίαση που θα ξεκινήσεις στις 13:00, τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν για την άρση ασυλίας των δύο «γαλάζιων» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ο κ. Χατζηβασιλείου θεωρείται βέβαιο πως θα ζητήσει και ο ίδιος να αρθεί η ασυλίας του όπως έκαναν και οι 11 συνάδελφοί του, αν και διαμηνύει πως ελέγχεται για μια πράξη που δεν έγινε. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου κρατά κλειστά τα χαρτιά του και δεν αποκλείεται, να δώσει φυσική παρουσία στην Επιτροπή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θεωρώντας την υπόθεσή του χωρίς καμία βάση.

Την Τετάρτη η τελική απόφαση για τους 11+2

Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις των δύο θα εξεταστούν μαζί με αυτές των 11 «γαλάζιων» την Τετάρτη στην Ολομέλεια που θα πάρει και την τελική απόφαση. Η συζήτηση που έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα, είναι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στη κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Την περασμένης εβδομάδα, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε δημοσίως πως βρίσκεται προ «ηθικού και πολιτικού διλήμματος» για το εάν θα στηρίξει τις άρσεις ασυλίας, ενώ και ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως «δεν θα τις ψηφίσει συλλήβδην». Πάντως ο πρωθυπουργός στην κυριακάτική ανάρτησή του προέτρεψε τους βουλευτές του να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός των άρσεων ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ υπάρχουν και οι Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινής Αραμπατζή, ωστόσο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δικογραφία τους ήρθε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών και επομένως μόνο εάν οδηγηθούν σε προανακριτική επιτροπή θα παραπεμθούν στη Δικαιοσύνη.