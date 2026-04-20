Θέση για τον σάλο που έχει ξεσπάσει αναφορικά με το πτυχίο του Δημήτρη Μαρκόπουλου πήρε το ΕΑΠ, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενά του.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με ανακοίνωσή του τονίζει ότι «κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος.»

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

Kατηγορηματικά διαψεύδει τις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου, με χθεσινή ανάρτησή του, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της αξιοπιστίας του, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση αυτή ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) του Πανεπιστημίου Πάτρας, σημειώνοντας ότι διαθέτει και Δίπλωμα στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για τον λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βουλευτής Β Πειραιώς – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου, ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη και δεν θα το κάνω»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο την παραίτηση Λαζαρίδη, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να απαντά στις αιχμές για τα πτυχία του. Ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθαρίζει πως διαθέτει πτυχίο από το ΕΑΠ και πιστοποίηση δημοσιογράφου, ωστόσο απορρίπτει την περαιτέρω συζήτηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα περιφέρει τους τίτλους σπουδών του για να ικανοποιηθεί ο βούρκος». Παράλληλα, κάνει λόγο για «δολοφονία χαρακτήρων» και καλεί να επιστρέψει η δημόσια συζήτηση στα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

