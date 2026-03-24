«Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Να τον χαίρονται οι ακροκεντρώοι συνοδοιπόροι του.«

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρηυ, κατηγορώντας τον για εμφυλιοπολεμική και διχαστική ρητορική με αφορμή δηλώσεις του σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς. Όπως αναφέρει, οι τοποθετήσεις του υποτιμούν τους αγώνες της Αριστεράς και ενισχύουν ένα επικίνδυνο πολιτικό κλίμα.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του συνολικά κατά της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι καλύπτουν ή υιοθετούν τέτοιου είδους ρητορικές. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ιστορική μνήμη της Εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της Αριστεράς στην Αντίσταση.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος «Ορισμένοι υπουργοί της ΝΔ μπορεί να σπάνε διαρκώς το …γραφικόμετρο, αλλά παραμένουν επικίνδυνοι. Ιδίως όταν εκτοξεύουν το ακροδεξιό τους δηλητήριο και επιστρατεύουν εμφυλιοπολεμική ρητορική για να επιτεθούν στην Αριστερά. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε ο υπ. Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης που μίλησε σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Κιλκίς. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε αρχικά για τον αρχαίο Αθηναίο στρατηγό Κίμωνα και τον παραλλήλισε με την ομώνυμη φρεγάτα που έστειλε η κυβέρνηση στην Κύπρο «για να προστατέψει τον ελληνισμό από την επίθεση που δέχεται από την Περσία» (!). Οι ανοησίες του κ. Συρίγου τελικά ήταν γραμμή στη ΝΔ και όχι λάθος. Δεν θα άξιζε καν να ασχοληθούμε με τις αστείες γραφικότητες του Θ. Πλεύρη, αν στη συνέχεια δεν έλεγε το αδιανόητο: κάλεσε τους παρευρισκόμενους να μη σέβονται και να μην τιμούν τους αγώνες της Αριστεράς, γιατί «ήταν πάντα σε βάρος του έθνους και της πατρίδας»!»

Βολές κατά Πλεύρη

Και συνεχίζοντας αναφέρεται ότι «ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Να τον χαίρονται οι ακροκεντρώοι συνοδοιπόροι του. Είναι ντροπή αυτή η φράση, ιδίως μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση των ιστορικών φωτογραφιών των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή το 1944, και που θύμισαν στο πανελλήνιο ποιοι ήταν πραγματικά οι αγωνιστές της Αριστεράς και γιατί μάχονταν. Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά, ένας άνθρωπος που ανακάλυψε τις αρετές του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας όταν έγινε βουλευτής και υπουργός, γιατί προηγουμένως ήθελε άλλους δρόμους για την κοινωνία, δεν είναι ο κατάλληλος να κάνει κηρύγματα.

«Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από τον Θ. Πλεύρη, δεν περιμένουμε καμιά αντίδραση από τον πρωθυπουργό, δική του επιλογή είναι να έχει δώσει τη μισή κυβέρνηση στο ΛΑΟΣ. Τέτοια περιστατικά, όμως, υπενθυμίζουν σε κάθε αριστερό, προοδευτικό πολίτη, σε κάθε δημοκράτη, πως αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει το συντομότερο. Αυτή, και όλα της τα ακροδεξιά «μπουμπούκια» που δηλητηριάζουν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας.» καταλήγει η ανακοίνωση.