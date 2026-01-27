Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων, ανέφερε στο συλλυπητήριό του μήνυμα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες.

Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» πρόσθεσε.

