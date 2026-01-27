Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων, ανέφερε στο συλλυπητήριό του μήνυμα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες.
Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» πρόσθεσε.
{https://twitter.com/NikosDendias/status/2016170241206702487}
Δείτε ΕΔΩ live τις εξελίξεις με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.