Στο κάλεσμα για αυτοοργάνωση που απηύθυνε από το «Παλλάς», ο Αλέξης Τσίπρας, ανταποκρίνονται πολίτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, που «αθόρυβα» έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν κινήσεις υποστήριξης της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην πρώτη γραμμή του πολιτικού σκηνικού.

Την ίδια στιγμή, η «Ιθάκη» συνεχίζει το «ταξίδι» της ανά την Ελλάδα, με επόμενο σταθμό τα Ιωάννινα, την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν η Λάρισα και το Ήρακλειο, με τον Αλ.Τσίπρα να επιχειρεί να διευρύνει σε κάθε εκδήλωση τη δημόσια συζήτηση.

«Αθόρυβη» κινητοποίηση

Είναι προφανές ότι η λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες της. Για την ακρίβεια, παρά τις συνεχείς συζητήσεις περί συνεργασιών –στις οποίες, έστω και «δειλά», μπήκε και το ΠΑΣΟΚ- παρατηρείται μια πρωτοφανής «ακινησία», μέσα σε ένα ιδιαιτέρως ρευστό διεθνές και εγχώριο πολιτικό περιβάλλον.

Και ενώ υπήρξαν πολλοί «φίλοι» και αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν την «οπισθοχώρηση» του από το νέο εγχείρημα, ο ίδιος έδωσε καθαρή απάντηση από τη Θεσσαλονίκη, ότι προχωράει με σταθερά και όχι βιαστικά βήματα. Το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου δουλεύει με στόχο να αρχίσει να παράγει προοδευτικές και εφαρμόσιμες πολιτικές και κάπως έτσι πήγαν στον «κουβά» όσοι βιάστηκαν.

Την ίδια, όμως, στιγμή, η βάση της παράταξης δείχνει να έχει πιο προωθημένες διαθέσεις. Σε σημείο ανυπομονησίας, σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και να έχει, «αθόρυβα», μετά τις γιορτές έχει αρχίσει η κινητοποίηση για τη σύσταση κινήσεων πολιτών που στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, ανά τη χώρα.

Αυξάνονται και πληθύνονται

Μετά την Πέλλα και τη Μεσσηνία, σειρά πήραν άλλες περιοχές στις οποίες έκαναν την εμφάνιση τους αντίστοιχες κινήσεις. Με πρώτη και καλύτερη την Αχαΐα, όπου προ ημερών υπήρξε ανοιχτή επιστολή την οποία συνυπέγραψαν πολίτες της περιοχής. Στο κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, αναφέρουν πως «ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων έχει δημιουργήσει σοβαρό κενό ελπίδας και προοπτικής, το οποίο συχνά επιχειρούν να καλύψουν “αυτόκλητοι σωτήρες”».

Συμπληρώνουν, μάλιστα, πως «μέσα σε αυτό το κενό αναδύεται η ανάγκη για κάτι νέο, ενωτικό και δυναμικό, εκφράζοντας την άποψη ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα μιας ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας για μια δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη Ελλάδα».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Πάτρα και η Αχαΐα που υπάρχει έντονα κινητικότητα. Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση προσωπικοτήτων του ευρύτερου χώρου στη Λαμία, ενώ αντίστοιχες ομάδες έχουν ήδη δημιουργηθεί σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Παιανία), του Βόρειου Τομέα Αθήνας (Βριλήσσια, Αγία Παρασκευή), αλλά και στον Νότιο Τομέα.

Και δεν σταματούν εκεί, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουν την επίσημη εμφάνιση τους νέες κινήσεις. Αρχικά, σε όλους τους δήμους της Αθήνας και συνολικά στην Αττική, αλλά και σε περιοχές όπως στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Η «Ιθάκη» στα Ιωάννινα

Μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό κλίμα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της, με πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα, την Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου – όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα, το Dnews. Όπως και σε κάθε αντίστοιχη εκδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί ως τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σύνθεση του πάνελ που θα μιλήσει για το βιβλίο, καθώς και η πολιτική «καταγωγή» του κοινού που θα παραστεί στην παρουσίαση, καθώς τόσο στην Πάτρα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, ο Αλ.Τσίπρας κέρδισε το «στοίχημα» με την παρουσία δεκάδων ανθρώπων που δεν σχετίζονταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως οι κινήσεις του ενδιαφέρουν τους Κεντροαριστερούς πολίτες.