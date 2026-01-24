Νέος μεγάλος πονοκέφαλος για τον πρωθυπουργό - «Η ζημιά έχει γίνει» έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη μάλλον απογοητευμένα.

Στάση αναμονής κρατάει το Μαξίμου στο θέμα με την Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το μπαράζ των επικρίσεων που δέχεται για διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης με το επιχείρημα ότι είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της υπουργού Τουρισμού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει την αναστολή πρωτόδικης απόφασης για το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών μέχρι την εκδίκαση του εφετείου, εφόσον υπάρχει ένσταση. Διάταξη που αξιοποίησε η υπουργός Τουρισμού αμέσως μετά την ψήφιση της προκαλώντας τσουνάμι αντιδράσεων...

Η στάση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση της διάταξης και με μία ανάρτηση στην οποία μιλάει περισσότερο ως μάνα και λιγότερο ως υπουργός αναφέρεται στην ταλαιπωρία που υφίστανται τα 4χρονα παιδιά της μετά την απόφαση του πρωτοδικείου για συν επιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της Μ. Μάτσα.

«Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση» ανέφερε.

Είχε προηγηθεί εξώδικο του Μ. Μάτσα στο οποίο υπήρχαν σαφείς αιχμές για «νομοθετικό έργο ..εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης».

Σωστή και δίκαιη η διάταξη λέει ο Γ. Φλωρίδης

Την ίδια ώρα και ο υπουργός Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε την διάταξη του λέγοντας ότι δεν είναι φωτογραφική αφού αφορά όλους τους γονείς που βρίσκονται στην ίδια θέση και όχι μόνο την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι πρόκειται για μία ρύθμιση που την είχε κατά νου εδώ και έναν χρόνο και ότι άργησε να την καταθέσει. Ως ένδειξη της χρησιμότητας της ρύθμισης τόσο ο Γ. Φλωρίδης όσο και ο Π. Μαρινάκης επικαλέστηκαν και την ευρεία πλειοψηφία με την οποία ψηφίστηκε στη βουλή. Με 180 ψήφους με το ΚΚΕ να την υπερψηφίζει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν «Παρών».

Χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου, ωστόσο, το κλίμα είναι βαρύ. Αμέσως μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μία ακόμη κρίση που χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο της συντηρητικής παράταξης. Σε ένα μοντέλο εξουσίας που φαίνεται να νομοθετεί κατά παραγγελία.

«Πάνω που πάμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν σημάδια αναθάρρησης λέμε και πάλι βοήθα Παναγιά μου. Άλλο ένα αυτογκόλ» είναι το σχόλιο κυβερνητικού παράγοντα που ξέρει πρόσωπα και πράγματα.

Οι συμπτώσεις και το timing

Η αγανάκτηση κυβερνητικών παραγόντων προέρχεται από τις έντονες διαμαρτυρίες γαλάζιων – κυρίως- ψηφοφόρων που δεν βλέπουν σαν σύμπτωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου – πριν κλείσει η βουλή για Χριστούγεννα – και η υπουργός Τουρισμού έκανε χρήση της διάταξης στις 7 Ιανουαρίου , δηλαδή την 1η μέρα που άνοιξαν τα δικαστήρια αμέσως μετά τις γιορτές.

«Μία απλή γυναίκα θα μπορούσε να νομοθετήσει για κάποιο δικό της σοβαρό θέμα;» , «η διάταξη μπορεί να είναι νόμιμη είναι όμως και ηθική;» είναι κάποια από τα μηνύματα που εισπράττει η κυβέρνηση το τελευταίο 24ωρο χωρίς κανείς να μπορεί να δικαιολογήσει επαρκώς το timing το οποίο κατατέθηκε και ψηφίστηκε η συγκεκριμένη διάταξη.

Σε ανοιχτή γραμμή με τον πρωθυπουργό στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Στο παρασκήνιο τα τηλέφωνα άναψαν.. Ο πρωθυπουργός που βρισκόταν την ώρα που έσκασε το θέμα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής αναγκαζόταν να βγαίνει τρεις και λίγο έξω από την αίθουσα για να μιλήσει με τους στενούς συνεργάτες του και τους αρμόδιους υπουργούς.

Το πρωθυπουργικό γραφείο επικοινώνησε και με την Όλγα Κεφαλογιάννη από την οποία ζητήθηκε να απαντήσει η ίδια στις επικρίσεις που δεχόταν.

Παράλληλα, το νομικό γραφείο του πρωθυπουργού έκανε φύλλο και φτερό την διάταξη η οποία και κρίθηκε νομικά άρτια.

Το θέμα δεν έχει λήξει αλλά δίνεται πίστωση χρόνου

Και μέσα σε αυτό το κλίμα με κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες να ζητούν πιο ριζοσπαστικές λύσεις και άλλους να υποστηρίζουν ότι τυχόν αποχώρηση της υπουργού Τουρισμού θα σημάνει παραδοχή σκοπιμότητας εκ μέρους της κυβέρνησης, ελήφθη η απόφαση να δοθεί μία πίστωση χρόνου για την επανεξέταση του θέματος ανάλογα με την έκταση που θα πάρει στα ΜΜΕ.

«Η ζημιά έχει γίνει» έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη μάλλον απογοητευμένα.

Ωστόσο, κάποιοι στο Μαξίμου πρόσεξαν μια αποστροφή της Όλγας Κεφαλογιάννη στην ανάρτηση της και την συγκράτησαν εφόσον χρειαστεί να την επικαλεσθούν στο μέλλον.

«Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω» ανέφερε η κα Κεφαλογιάννη χαρακτηριστικά.