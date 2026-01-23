«Σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις» εντοπίζει στη διάταξη που προκάλεσε αντιδράσεις για την Κεφαλογιάννη.

Ο Δημήτρης Βερβεσός επισημαίνει ότι εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για τους λόγους και τον χρόνο που ψηφίστηκε η διάταξη, της οποίας έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη στην υπόθεση για την επιμέλεια των παιδιών της, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ σε ανάρτηση εξηγεί τις αλλαγές που επιφέρει η διάταξη, κάνοντας λόγο για «σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις», ενώ σημειώνει ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έσπευσε να την υπερασπιστεί, «παρερμηνεύοντας ή μη αντιλαμβανόμενος το ακριβές περιεχόμενό της».

Επί της ουσίας, με τη διάταξη δημιουργήθηκε «ένα νέο ένδικο βοήθημα (με λειτουργία ενδίκου μέσου) όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα “ελέγχει” τον εαυτό του, παρότι την ίδια στιγμή, η ίδια απόφαση θα ελέγχεται και από το ανώτερο δικαστήριο (Εφετείο)», επισημαίνει ο Δημήτρης Βερβεσός.

Και αυτό γιατί με την τροποίησή της η διάταξη δίνει τη δυνατότητα «με την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ο γονέας ο οποίος “δυσαρεστείται” με την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια να απευθύνεται στο ίδιο (ισόβαθμο) δικαστήριο προκειμένου να “μεταρρυθμίσει” την απόφαση, παρότι έχει ασκήσει έφεση και επομένως η ίδια ακριβώς απόφαση είναι εκκρεμής ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου».

Ο Δημήτρης Βερβεσός κάνει λόγο για παράδοξο και νομική κακοτεχνία που έχει ως συνέπεια «να μην είναι σαφές, τελικώς, ποια απόφαση θα κρίνει το Εφετείο. Την απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης δίκης, ή αυτή που την ανακάλεσε;».

Τα ζητήματα αυτά «εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τους λόγους και τον χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε η διάταξη, λίγο μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το ν.5221/25 και γεννούν μεγάλο κίνδυνο για θεσμικά νομοθετήματα όπως ο Αστικός Κώδικας και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας», καταλήγει ο Δημήτρης Βερβεσός.

Η επίμαχη διάταξη - Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μέσα σε λίγες ώρες

Η διάταξη, χρήση της οποίας έκανε η Όλγα Κεφαλογιάννη όπως παραδέχθηκε σε ανάρτησή της, ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου και έπειτα από λίγες ώρες, την ίδια ημέρα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η διάταξη αναφέρει:

«άρ. 109 ν. 5264/2025 (ΦΕΚ Α 239/19-12-2025)

1.Στο άρθρο 1536 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α' 164), περί μεταβολής των συνθηκών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) προστίθεται παρ. 2 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 1536 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1536

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα . Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες, ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί.

Μεταρρύθμιση δύναται να αποφασίζεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, έπειτα από αίτηση του ασκούντος το ένδικο μέσο ή του αρμόδιου εισαγγελέα, και κατά οριστικής αποφάσεως που ρυθμίζει ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση. Η ισχύς της ως άνω απόφασης ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί του ενδίκου μέσου και εκδίδεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις που το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Βερβεσού

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την ψήφιση του άρθρου 109 του ν. 5264/2025 και την – ενόψει αυτού – «κατεπείγουσα» τροποποίηση του άρθρου 1536 του ΑΚ σε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι σκέψεις μου είναι οι εξής:

- Η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία έσπευσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να «υπερασπισθεί» στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, παρερμηνεύοντας ή μη αντιλαμβανόμενος το ακριβές περιεχόμενό της, παρουσιάζει σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις, οι οποίες εισάγονται εν μία νυκτί και τροποποιούν θεσμικά νομοθετήματα όπως ο Αστικός Κώδικας και ο ΚπολΔ.

Ειδικότερα:

- Με την τροποποιηθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα, με την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ο γονέας ο οποίος «δυσαρεστείται» με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια να απευθύνεται στο ίδιο (ισόβαθμο) δικαστήριο προκειμένου να «μεταρρυθμίσει» την απόφαση, παρότι έχει ασκήσει έφεση και επομένως η ίδια ακριβώς απόφαση είναι εκκρεμής ενώπιον ανώτερου Δικαστηρίου. Συνεπώς, δημιουργήθηκε επί της ουσίας ένα νέο ένδικο βοήθημα (με λειτουργία ενδίκου μέσου) όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα «ελέγχει» τον εαυτό του, παρότι την ίδια στιγμή, η ίδια απόφαση θα ελέγχεται και από το ανώτερο Δικαστήριο (Εφετείο).

- Σημειωτέον ότι η διάταξη πριν την τροποποίησή της με τον νόμο 5264/2025 εφαρμοζόταν μόνον εφόσον είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της σχετικής με την επιμέλεια αγωγής, εφόσον πράγματι είχαν μεταβληθεί οι συνθήκες.

- Αυτονόητο είναι δε ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο (έκδοση εφετειακής απόφασης) οι συνθήκες πράγματι υπήρχε περίπτωση να έχουν αλλάξει και να δικαιολογείται μεταρρύθμιση

- Όμως με τη σημερινή της μορφή, η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον γονέα που δεν είναι «ευχαριστημένος» με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να επικαλεσθεί «αλλαγή συνθηκών» χωρίς χρονικό περιθώριο, ήτοι ακόμη και… λίγες μέρες μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης επί της κύριας δίκης.

Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν προσιδιάζει σε… απόφαση ασφαλιστικών μέτρων όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΙ αλλά αποτελεί απόφαση της τακτικής διαδικασίας με πλήρη δικανική πεποίθηση που εκδίδεται και ισχύει παράλληλα με την το πρώτον εκδοθείσα απόφαση από το ίδιο Δικαστήριο.

- Συνεπεία του ως άνω παραδόξου και της νομικής κακοτεχνίας είναι να μην είναι σαφές, τελικώς, ποια απόφαση θα κρίνει το Εφετείο. Την απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης δίκης, ή αυτή που την ανακάλεσε;;;;

- Τα ως άνω ζητήματα εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες (sic/δεν βρήκα προσφορότερη διατύπωση…)σχετικά με τους λόγους και τον χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε η διάταξη λίγο μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΠολΔ με το ν.5221/25 και γεννούν μεγάλο κίνδυνο για θεσμικά νομοθετήματα όπως ο ΑΚ και ο ΚπολΔ.

