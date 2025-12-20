Την ώρα που στη σφαίρα των media κυριαρχούσε ο «θρίαμβος Πιερρακάκη», αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν στραμμένο αλλού.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup θεωρήθηκε μεγάλη πολιτική επιτυχία για την κυβέρνηση. Στα ΜΜΕ είχαμε μια ομοβροντία διθυραμβικών δημοσιευμάτων, ενώ ακόμα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιμετώπισαν με θετικό τρόπο.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιχείρησε πείσει ότι η εκλογή Πιερρακάκη συμβολίζει την ανάληψη από την Ελλάδα πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή από την ομιλία του Μητσοτάκη στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό: «Αν, λοιπόν, κάποτε το σύνθημα έλεγε «μένουμε Ευρώπη» και αργότερα το σύνθημά μας, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να ενώνει την πλειοψηφία τουλάχιστον των συναδέλφων σε αυτή την αίθουσα, έλεγε «γινόμαστε Ευρώπη», τώρα, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, η Ευρώπη λέει «εμείς γινόμαστε Ελλάδα». Με τον επικεφαλής ενός πανίσχυρου θεσμού να μην μας επισκέπτεται απειλητικά από τις Βρυξέλλες, όπως έκανε άλλοτε ο κ. Ντάισεμπλουμ, αλλά τη θέση του να κατέχει ένας από εμάς». Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι η εκλογή του Πιερρακάκη θα έδινε μια κάποια δημοσκοπική ώθηση στη Νέα Δημοκρατία.

Πτώση της ΝΔ

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis η ΝΔ υποχωρεί κατά 1,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 21% από 22,6%, το ΠΑΣΟΚ 11% από 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,7% από 7,6%, η Ελληνική Λύση 9% από 7,8%, το ΚΚΕ 6,5% από 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2% από 4,7%, η Φωνή Λογικής 3,8% από 3,4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 11,6%

Αντίστοιχη είναι η είναι η εικόνα και στη δημοσκόπηση της Pulse όπου η ΝΔ χάνει 1 μονάδα. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,5% από 24,5%, το ΠΑΣΟΚ 11% από 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9% από 7%, η Ελληνική Λύση 8% από 7%, το ΚΚΕ 7% από 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,5% από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3% από 3%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 18%.

Στη δημοσκόπηση της GPO η ΝΔ χάνει 1,5%. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,7% από 25,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% από 12,6%, η Ελληνική Λύση 10,1% από 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5% από 5,8%, το ΚΚΕ 8,4% από 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3% από 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,3% από 3%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,6%.

Δεν αρκεί από μόνη της

Πώς εξηγείται λοιπόν ότι η εκλογή Πιερρακάκη δεν «έγραψε» στις δημοσκοπήσεις; Ο σύμβουλος στρατηγικής κι επικοινωνίας Ηλίας Τσαουσάκης μάς είπε: «Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup έχει ισχυρό συμβολισμό για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δείχνει ότι η χώρα έχει απομακρυνθεί από την εικόνα της “ειδικής περίπτωσης” και αντιμετωπίζεται πλέον ως αξιόπιστος θεσμικός εταίρος». «Ωστόσο», αναφέρει ο Τσαουσάκης, «στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όμως, η επίδραση δεν θα είναι αυτόματη. Τέτοιες διεθνείς επιτυχίες ενισχύουν το πλαίσιο αξιοπιστίας της κυβέρνησης αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για να καλύψουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης που καταγράφεται αυτή την περίοδο. Η πραγματική τους αξία θα κριθεί από το αν συνδεθούν πειστικά, σε ένα ευρύτερο αφήγημα με την καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως το εισόδημα τους, που αποτελεί και το βασικό κριτήριο ψήφου». Από την πλευρά του, ο πολιτικός αναλυτής της aboutpeople Πέτρος Ιωαννίδης εκτιμά ότι γεγονότα όπως οι η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αφήνουν το αποτύπωμά τους στους ψηφοφόρους, αλλά αυτό το αποτύπωμα επιδρά μακροπρόθεσμα. «Προς το παρόν, εκείνο που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια», προσθέτει.

Στη σκιά του «Φραπέ»

Το γεγονός ότι η εκλογή Πιερρακάκη δεν άλλαξε τη στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση συνδέεται με τέσσερα μεγάλα ζητήματα:

⦁ Η ατζέντα των ΜΜΕ και του πολιτικού κόσμου είναι διαφορετική από αυτήν της κοινωνίας. Την ώρα που στη σφαίρα των media κυριαρχούσε ο «θρίαμβος Πιερρακάκη», αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν στραμμένο αλλού.

⦁ Το πώς πάει γενικά η οικονομία έχει σημασία, αλλά το μείζον ζήτημα είναι το πώς πάει η οικονομία των νοικοκυριών. Αν μάλιστα οι πολίτες βλέπουν γύρω τους να επιδεικνύεται προκλητικά πλούτος, ενώ η δική τους αγοραστική δύναμη πέφτει, εύλογα αισθάνονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι ή και οργισμένοι απέναντι στην κυβέρνηση.

⦁ Η σκιά του «Φραπέ» πέφτει βαριά πάνω από την κυβέρνηση. Η εικόνα της κατάθεσής του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε viral, ενισχύοντας την γενικευμένη αίσθηση ότι η διαφθορά έχει ξεπεράσει τα όρια και οι παλαιοκομματικές πρακτικές καλά κρατούν.

⦁ Παράλληλα, τα αγροτικά μπλόκα διαρρηγνύουν τους δεσμούς της κυβέρνηση με τον κόσμο της υπαίθρου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis Στράτος Φαναράς είπε χαρακτηριστικά ότι στους αγρότες το ποσοστό της ΝΔ έπεσε σε ένα μήνα στο μισό.

Εν ολίγοις, ένας… Πιερρακάκης δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη για τη ΝΔ.