Καταδίκη από το ΠΑΣΟΚ για την εκδήλωση στον χώρο έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε τη νέα εκδήλωση στον χώρο έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά επέκρινε και το υπουργείο Πολιτισμού, για καθυστερημένη αντίδραση.

Το Σάββατο (18/10), το Βρετανικό μουσείο διοργάνωσε τον πρώτο φιλανθρωπικό χορό, με στόχο να εξελιχθεί σε ετήσιο γεγονός, που θα ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδότηση του ιδρύματος. Το δείπνο στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρατέθηκε στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η πρώτη αντίδραση της Αθήνας ήρθε σήμερα, Δευτέρα, διά στόματος της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, η οποία έκανε λόγο για «προσβλητικές ενέργειες», για τα πολιτιστικά αγαθά, οι οποίες «θέτουν σε κίνδυνο» τα εκθέματα και κατηγόρησε το Βρετανικό Μουσείο για «προκλητική αδιαφορία», σε ό,τι αφορά «την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ηθική» των μνημείων.

«Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των Γλυπτών του Παρθενώνα με δείπνα και εκδηλώσεις στον χώρο έκθεσης των γλυπτών. Αποτελεί ανεπίτρεπτη και προσβλητική για τα μουσειολογικά δεδομένα η προβολή των αριστουργημάτων της τέχνης ανάμεσα σε διακοσμητικά εστίασης και όχι μόνο», δήλωσε η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Νάγια Γρηγοράκου.

Ωστόσο, η βουλευτής επεσήμανε και τον χρόνο αντίδρασης της αρμόδιας υπουργού. «Η καθυστερημένη αντίδραση οργής της ηγεσίας του ΥΠΠΟ δείχνει για ακόμη μία φορά την έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής για το ζήτημα του εθνικού στόχου, που είναι για εμάς η επιστροφή των Γλυπτών εκεί που πραγματικά ανήκουν», τόνισε.