«Προκλητική αδιαφορία» καταγγέλλει η υπουργός, μετά το δείπνο με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καταδίκασε την εκδήλωση που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα έγιναν «ντεκόρ» σε δείπνο.

Η κ. Μενδώνη έκανε λόγο για «προσβλητικές ενέργειες», για τα πολιτιστικά αγαθά, οι οποίες «θέτουν σε κίνδυνο» τα εκθέματα, ενώ κατηγόρησε το Βρετανικό Μουσείο για «προκλητική αδιαφορία», σε ό,τι αφορά «την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ηθική» των μνημείων.

Η δήλωση που έκανε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού αφορά στον πρώτο χορό που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο το Σάββατο, για τη συγκέντρωση πόρων. Το δείπνο στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρατέθηκε στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Κατ’ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

«Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», συμπλήρωσε.

«Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού.

ΠΑΣΟΚ: Καθυστερημένη η αντίδραση, έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής

Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε τη νέα εκδήλωση στον χώρο έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά επέκρινε και το υπουργείο Πολιτισμού, για καθυστερημένη αντίδραση.

«Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των Γλυπτών του Παρθενώνα με δείπνα και εκδηλώσεις στον χώρο έκθεσης των γλυπτών Αποτελεί ανεπίτρεπτη και προσβλητική για τα μουσειολογικά δεδομένα η προβολή των αριστουργημάτων της τέχνης ανάμεσα σε διακοσμητικά εστίασης και όχι μόνο», δήλωσε η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Νάγια Γρηγοράκου.

«Η καθυστερημένη αντίδραση οργής της ηγεσίας του ΥΠΠΟ δείχνει για ακόμη μία φορά την έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής για το ζήτημα του εθνικού στόχου, που είναι για εμάς η επιστροφή των Γλυπτών εκεί που πραγματικά ανήκουν», συμπλήρωσε η βουλευτής.

«Το λιγότερο άστοχη απόφαση»

Με ανάρτηση, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, χαρακτήρισε «το λιγότερο άστοχη» την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να φιλοξενηθεί το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, «την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου».

{https://www.instagram.com/p/DQB1C6QjN0N/?hl=el}

800 καλεσμένοι, 2.000 λίρες κόστιζε το εισιτήριο

Το Βρετανικό μουσείο διοργάνωσε το Σάββατο (18/10) τον πρώτο φιλανθρωπικό χορό, με στόχο να εξελιχθεί σε ετήσιο γεγονός, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση του ιδρύματος.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην κληρονομιά και τη σύγχρονη τέχνη της Ινδίας. Συμπρόεδρος ήταν η Ίσα Αμπάνι, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία, Μούκες Αμπάνι.

Οι 800 προσκεκλημένοι πλήρωσαν 2.000 λίρες έκαστος για το πάρτι δίπλα σε μερικά από τα εντυπωσιακότερα τεχνουργήματα στον κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Τζάνετ Τζάκσον, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ.

{https://www.instagram.com/p/DQBppuPjLTI/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DP_ZV26DK-Y/}

{https://www.instagram.com/p/DP-DY1FiFLg/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DP-CRxYiAoo/?img_index=1}