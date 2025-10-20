«Κατάπτυστη, “τραμπικής” έμπνευσης» η ρύθμιση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δήλωσε ο Φάμελλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει τις κινητοποιήσεις», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε δηλώσεις του στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «κατάπτυστη» και «τραμπικής έμπνευσης» ρύθμιση και σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «θέλει πλέον ξεκάθαρα να συνομιλήσει με την ακροδεξιά» που στεγάζει μέσα στο κόμμα του.

«Τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση που θέλει να φέρει ο κ. Μητσοτάκης; Πρώτον ότι ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία. Θέλει να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις της πρόσφατης απεργίας, το κύμα διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών, οι διαμαρτυρίες στήριξης του Πάνου Ρούτσι, σεβάστηκαν το μνημείο. Την ιστορία του μνημείου δεν τη σέβεται ο κ. Μητσοτάκης, που προσβάλλει τις δημοκρατικές λειτουργίες της κοινωνίας. Φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεύτερον, αμφισβητεί την ιστορία του μνημείου αυτού, γιατί η ιστορία του μνημείου ταυτόχρονα αποδίδει τιμή στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν στην πλατεία Συντάγματος για τη δημοκρατία και τα συνταγματικά δικαιώματα. Θέλει να αλλάξει αυτή την ιστορία ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε.

«Το τρίτο που θέλω να προσθέσω και είναι και αυτό επικίνδυνο, είναι ότι αυτή είναι μια ρύθμιση “τραμπικής” έμπνευσης. Μας φέρνει στο νου παράλληλες κινήσεις - κινητοποιήσεις της Εθνοφυλακής στις πόλεις των ΗΠΑ, που εκεί οι πολίτες επίσης διεκδικούν δημοκρατία και δικαιώματα», υπογράμμισε.

«Ο κ. Μητσοτάκης θέλει πλέον ξεκάθαρα να συνομιλήσει με την ακροδεξιά που στεγάζει μέσα στο κόμμα του, με τους υπουργούς του ΛΑΟΣ. Θέλει να στρατιωτικοποίηση το δημόσιο χώρο, την ασφάλεια, που είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών, ενώ είναι άλλος ο συνταγματικός ρόλος του στρατού», πρόσθεσε.

Πλέον υπάρχει ένα νέο πεδίο που απαιτείται να συνεννοηθούν όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί ξεκάθαρα στη Βουλή και καλώ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να έχουμε μια αντίστοιχη κοινή στάση», συμπλήρωσε, σχολιάζοντας πως «είναι επικίνδυνη αυτή η στροφή τοξικότητας» του πρωθυπουργού. «Ο κ. Μητσοτάκης ηττάται και δυστυχώς ταυτόχρονα ηττάται και η πατρίδα μας. Τα αδιέξοδα του ο κ. Μητσοτάκη, τα μετατρέπει σε τοξικότητα, και σε επίθεση προς την κοινωνία και τις διεκδικήσεις της και τη δημοκρατία. Απαιτείται το συντομότερο μια πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και με το Συνέδριό του και με τις πρόσφατες επεξεργασίες του», δήλωσε.

«Η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και ταυτόχρονα πρέπει να είναι ενωτική στο επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων που την εκπροσωπούν. Η πρότασή μας για συνεργασίες παραμένει στο τραπέζι, δημόσια και ξεκάθαρη. Καλώ και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να μην καθυστερούμε, διότι βλέπουμε τι ετοιμάζεται να κάνει. Λέω παράδειγμα τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ή τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα με το 13ωρο ο κ. Μητσοτάκης. Κάθε μέρα που περνάει καθυστερούμε», προειδοποίησε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πάσχει από καμιά κομματική φοβία, καμία εσωστρέφεια. Ξεπεράσαμε μια δύσκολη κρίση αξιοπιστίας που είχαμε και πλέον μιλάμε ξεκάθαρα γι’ αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας. Απαιτείται να επιταχυνθούν λύσεις συνεργασίας και συσπείρωσης όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και απευθυνόμαστε σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες της χώρας, για να δημιουργήσετε στην Ελλάδα πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτό το καθεστώς», δήλωσε ακόμα.

«Ο Μητσοτάκης εξαπάτησε τη Δράμα το 2019»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εξαπάτησε τη Δράμα και τους πολίτες της το 2019. «Άλλα υποσχέθηκε και άλλα έκανε. Σήμερα η Δράμα ζει έναν πρωτοφανή αποκλεισμό», τόνισε.

«Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες, αλλά μέσα από το τον φράχτη μένει ένα ερώτημα: Πώς θα ζήσουν οι ακρίτες εδώ στη Δράμα; Δεν υπάρχουν απαντήσεις», συμπλήρωσε.

«Τα τρένα έχουν να σφυρίξουν στο σταθμό της Δράμας από το 2019, υπάρχει μια λειτουργική σιδηροδρομική σύνδεση η οποία δεν αξιοποιείται, την ώρα που υπάρχουν πολλά μέρη της Ελλάδας που δυστυχώς δεν έχουν ούτε καν αυτή την υποδομή», επεσήμανε.

«Μπορεί και δικαιούται ένας νομός με περισσότερους από 100.000 να έχει παθολόγους; Η απάντηση του κ. Γεωργιάδη είναι, “όχι, δεν δικαιούται, γιατί δεν υπάρχουν”», σχολίασε, αναφερόμενος στο νοσοκομείο Δράμας. «Είναι λανθασμένες οι επιλογές για να στελεχωθεί με παθολόγους το νοσοκομείο και όσες επισκέψεις επικοινωνιακές και αν κάνει ο κ. Γεωργιάδης, του απαντώ ότι με καλλωπισμένους κτιριακούς χώρους, που είναι απαραίτητοι, δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν έχεις μέσα γιατρούς», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών, βαρέα - ανθυγιεινά σε όλους τους υγειονομικούς μαζί με τους διασώστες και μια γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της Υγείας.

Για το δημογραφικό, επεσήμανε ότι «είναι διψήφιο ποσοστό για όλο το νομό την τελευταία δεκαετία και δυστυχώς ξεπερνάει το 20% σε κάποιες περιοχές» και τόνισε πως η ερήμωση της υπαίθρου συνδέεται με τα προβλήματα προσβάσεων, Υγείας και Παιδείας, αλλά και με το «πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε» με τον πρωτογενή τομέα.

«Υπάρχει μια ναρκοθέτηση όλου του γεωργικού, κτηνοτροφικού τομέα αλλά και γενικότερα του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που ξεκινάει από το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, την αδυναμία χρηματοδότησης και σχεδιασμού της οικονομίας της αγροτικής παραγωγής. Συνδέεται επίσης με το τεράστιο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι “γαλάζιες ακρίδες” φάγανε ένα δισ. ευρώ, που ήταν για τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και της Δράμας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος και έκανε λόγο για αρνητικλό «ντόμινο».

«Φανταστείτε πόσο ακραία είναι η υποκρισία τους, 35 ημέρες έχουν προκηρύξει πρόγραμμα ελέγχων αυστηρών, με απολυμαντικού σταθμούς παντού και δεν υπάρχει ένας απολυμαντικός σταθμός για τα μέτρα βιοασφάλειας στα κοπάδια και στα αιγοπρόβατα στη Δράμα», ανέφερε ως παράδειγμα.

Ακόμα, έκανε λόγο για «εξελισσόμενη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο. «Οι εργαζόμενοι εδώ σήμερα μας ενημέρωσαν πάρα πολύ καλά για το τι γίνεται και για το πως υπάρχουν εξοντωτικά ωράρια και για το πως ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντισταθεί στις εργοδοτικές πλέον πιέσεις για 13ωρο, γιατί το νομοθέτησε η κυβέρνηση, είναι και νόμιμο πλέον. Μας ενημέρωσαν επίσης για το πως δεν πληρώνονται ρεπό, υπερωρίες, το πως εδώ στη Δράμα είχαμε περιστατικό όπου εργοδότης πήγε στο ATM για να πάρει το δώρο Χριστουγέννων από εργαζόμενο πίσω», εξήγησε και υπογράμμισε και τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα.

«Εδώ στη Δράμα με ενημέρωσαν θεσμικά για το πρόβλημα της νεομετανάστευσης γιατί δεν υπάρχει μέλλον με αυτούς τους μισθούς, για τους νέους και τις νέες της περιοχής, και έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης το 2025 στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αναφορά στα μέτρα που περιέχει το πρόγραμμα του κόμματος.

«Φοβόμαστε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει ότι μπορεί ώστε να μην είναι βιώσιμα τα πανεπιστημιακά τμήματα, για να έρθει μετά με τη δικαιολογία, είτε του τρόπου εισαγωγής, είτε της στελέχωσης, είτε της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και να τα ακυρώσει. Χτυπάω το “καμπανάκι” για τα τμήματα που υπάρχουν εδώ στη Δράμα, μην τυχόν και σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο», επεσήμανε στη συνέχεια.

«Το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά. Είναι χειρότερα από την περίοδο της ΕΡΕ. Διότι όλα λειτουργούν και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, μέσα σε ένα πλέγμα εξαρτήσεων και διαφθοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε και γι’ αυτό πλέον, αυτό που επείγει είναι μια μεγάλη συνεργασία και των προοδευτικών αλλά και των δημοκρατικών δυνάμεων», υπογράμμισε.