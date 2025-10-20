«Μέριμνα» και «διάδοση» προβλέπεται ως αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Το Dnews σας είχε προϊδεάσει.

Ο Δένδιας τα ...στήλωσε για το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον Άγνωστο Στρατιώτη και το Μαξίμου έκανε πίσω: Αρχικά πήρε πίσω πως η ασφάλεια του χώρου θα περνούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνέχεια παίρνει πίσω πως ο στρατός θα έχει την ευθύνη της καθαριότητας του χώρου.

Το υπουργείο Άμυνας θα έχει την ευθύνη για τη «μέριμνα» και για τη «διάδοση» των αξιών που πρεσβεύει το Μνημείο.

Αν οι πληροφορίες μας επαληθευθούν τότε μιλάμε για μια επικράτηση του υπουργού Άμυνας στην αντιπαράθεση με το Μαξίμου.

Αλλά και για μια δημιουργική ασάφεια στην τροπολογία, που ...τύφλα νάχει ο ...Βαρουφάκης.

Β.Σκ.