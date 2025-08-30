«Μύλος» με ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οδυσσέα Ζώρα: Σε τι (δεν) απαντά το υπουργείο Παιδείας

Μύλος έχει ξεσπάσει με την «πρόσληψη» του Οδυσσέα Ζώρα σε θέση Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια, του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση.

Το βιογραφικό του κ. Ζώρα, αν και πλούσιο, δεν ήταν το αντικείμενο αμφισβήτησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά εξέφρασαν έντονα ερωτήματα για το κατά πόσο είναι ηθικά αποδεκτό ένα πρώην στέλεχος του υπουργείου Παιδείας—που είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια—να αναλαμβάνει «χρέη» πρύτανη σε ένα από αυτά.

Η απάντηση του υπουργείου ήρθε, αλλά ήταν ελλιπής και αποσπασματική. Τα κόμματα δεν αμφισβήτησαν τις ικανότητες του κ. Ζώρα, αλλά εστίασαν στο προφανές ηθικό ζήτημα: πώς είναι δυνατόν ένα πρώην στέλεχος, που ουσιαστικά «άνοιξε την πόρτα» στην ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να αναλαμβάνει αμέσως τη θέση του πρύτανη;

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

«Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου απαντώντας σε δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος ασκεί κριτική στο βιογραφικό και την τοποθέτηση του καθηγητή Ιατρικής Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του Πρύτανη του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου «The University of Keele, Greece».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Παπαϊωάννου «Ο κ. Παραστατίδης με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό για να γίνει Πρύτανης σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου. Ανέφερε ότι ο κ. Ζώρας ως γενικός γραμματέας υπέγραψε το νόμο, πράγμα το οποίο είναι εκτός διοικητικής πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος υπήρξε πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη τον οποίο και επεξεργάστηκε με κορυφαίους συνταγματολόγους - με κεντρικό ρόλο να παίζει η γνωμοδότηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ζώρας αντικαταστάθηκε πριν δεκατρείς μήνες ως Γενικός Γραμματέας από εμένα και σήμερα είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το δε βιογραφικό του αναγνωρίζεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Και καταλήγει γράφοντας: «Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις. Τι και αν τους έχει διαψεύσει η πραγματικότητα πολλάκις - αρχικά το ΣτΕ που δήθεν θα έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, μετά η ΕΘΑΑΕ που δήθεν δε θα ήταν επαρκώς ανεξάρτητη και αυστηρή. Συνέβησαν όμως ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που έλεγαν σε κάθε επίπεδο. Τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν πρόβλημα με τον Οδυσσέα Ζώρα. Καλή τύχη στην αντιπολιτευτική τους Οδύσσεια. Θα τη χρειαστούν».

Αντίδραση ΠΑΣΟΚ

«Από το υπουργείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοντά ο δρόμος» σχολιάζει με δηκτικό τόνο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Στέφανος Παραστατίδης, αναφερόμενος στο θέμα που αποκάλυψε το Dnews, ότι πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

Και συνεχίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ: «Με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κυρίου Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται. Όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

«Όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμα του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας. Μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της. Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου. Άξιος ο μισθός τους» κατέληξε ο κ. Παραστατίδης.

Βολές και από Νέα Αριστερά

Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο» τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος για την «τοποθέτηση» Ζώρα σε θέση πρύτανη σε ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος συνεχίζει: «Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο».

«Αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας. Δεν είναι όμως η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για το κυβερνητικό σχήμα.

Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες αδειοδότησε τρεις ιδιωτικές σχολές νομικής. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας όταν καταργούσε την δημόσια Νομική Σχολή της Πάτρας: «Δεν είναι θέμα Πάτρας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι»

Είναι προφανές ότι η «ανεργία των δικηγόρων στο μυαλό της Ν. Κεραμέως σχετίζεται με το αν η σχολή είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα» καταλήγει ο κ. Ηλιόπουλος.

