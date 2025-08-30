Ηλιόπουλος για πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο: «Αναξιοπρεπείς πλασιέ»

«Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο» τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος για το δημοσίευμα πως πρώην στέλεχος της κυβέρνησης έγινε πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος συνεχίζει: «Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο».

Όπως αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας, πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

«Αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας. Δεν είναι όμως η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για το κυβερνητικό σχήμα.

Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες αδειοδότησε τρεις ιδιωτικές σχολές νομικής. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας όταν καταργούσε την δημόσια Νομική Σχολή της Πάτρας: "Δεν είναι θέμα Πάτρας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι"

Είναι προφανές ότι η "ανεργία των δικηγόρων στο μυαλό της Ν. Κεραμέως σχετίζεται με το αν η σχολή είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα» καταλήγει ο κ. Ηλιόπουλος.