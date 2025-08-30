Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ηλιόπουλος για πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο: «Αναξιοπρεπείς πλασιέ»

Ηλιόπουλος για πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο: «Αναξιοπρεπείς πλασιέ» Φωτογραφία: Eurokinissi
«Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο» τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος για το δημοσίευμα πως πρώην στέλεχος της κυβέρνησης έγινε πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος συνεχίζει: «Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο».

Όπως αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας, πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Παιδεία

«Αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας. Δεν είναι όμως η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για το κυβερνητικό σχήμα.

Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες αδειοδότησε τρεις ιδιωτικές σχολές νομικής. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας όταν καταργούσε την δημόσια Νομική Σχολή της Πάτρας: "Δεν είναι θέμα Πάτρας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι"

Είναι προφανές ότι η "ανεργία των δικηγόρων στο μυαλό της Ν. Κεραμέως σχετίζεται με το αν η σχολή είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα» καταλήγει ο κ. Ηλιόπουλος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Πολιτική
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Παιδεία
ΚΚΕ: Εικονική πραγματικότητα η παρουσίαση Μητσοτάκη για την εκπαίδευση

ΚΚΕ: Εικονική πραγματικότητα η παρουσίαση Μητσοτάκη για την εκπαίδευση

Πολιτική
Φοιτητές για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις νέες μπίζνες»

Φοιτητές για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις νέες μπίζνες»

Παιδεία

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr