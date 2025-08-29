Games
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα Φωτογραφία: UNSPLASH
Ζούμε στη χώρα του «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει». Το παράδειγμα με τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τον πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Νόμος του κράτους έγινε στην χώρα μας η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων όταν ψηφίστηκε στις 8 Μαρτίου 2024 το σχετικό νομοσχέδιο με ψήφους 159 υπέρ και 129 κατά. Δεκαεπτά μήνες αργότερα -και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σήμερα-, ανακοινώθηκαν τα πρώτα 4 ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία έλαβαν άδεια λειτουργίας για τα παραρτήματά τους στην Ελλάδα με την επίσημη ανακοίνωση του υπ. Παιδείας να σημειώνει ότι αυτά είναι:

ΤHE OPEN UNIVERSITY,

THE UNIVERSITY OF YORK,

THE UNIVERSITY OF KEELE και το

UNIVERSITY OF NICOSIA.

idiotika_panepistimia_ellada_30d6a.jpeg

Ωστόσο, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις των νέων Πανεπιστημίων, έμεινε εμβρόντητη όταν ανακάλυψε ότι στο Πανεπιστήμιο KEELE -και στο ελληνικό πλέον παράρτημα- Πρύτανης αναλαμβάνει ο Οδυσσέας Ζώρας.

«Με αίσθημα τιμής, αλλά και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele ξεκινά τη λειτουργία παραρτήματος στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο 2025, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» αναφέρει το Πανεπιστήμιο KEELE και συνεχίζει: «Η άδεια που έλαβε, το καθιστά ένα από τα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν στη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Keele είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα με τον Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Οδυσσέα Ζώρα».

keele_new_22a52.jpg

Μάλιστα σε πιο αναλυτική ανακοίνωση (Δείτε ΕΔΩ) διαβάζουμε και την πρώτη επίσημη δήλωση του νέου πρύτανη στην οποία σημειώνει: «Αποτελεί τιμή η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη ενός τόσο σημαντικού δημόσιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Μεγάλης Βρετανίας το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα με σπουδαία ακαδημαϊκή κληρονομιά, διεθνές ερευνητικό αποτύπωμα και σύγχρονες πρακτικές που εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της εποχής».

Kαι προσθέτει ο κ. Ζώρας: «Μπαίνουμε στην επόμενη μέρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με όραμα και κύρια επιδίωξη να προάγουμε τη γνώση και την επιστήμη και με στόχο να δημιουργήσουμε νέες διασυνδέσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας αλλά και να προσφέρουμε περισσότερες και υψηλής ποιότητας επιλογές στους νέους σε ένα σημαντικό φάσμα ακαδημαϊκών σπουδών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Οδυσσέας Ζώρας διορίστηκε γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο του 2022. Ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και από τον διορισμό του και μετά κρατούσε το λάβαρο της μεταμόρφωσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα μας και είχε ο ίδιος επεξεργαστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο που τελικά ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2024.

Εκείνη την περίοδο ο κ. Ζώρας και σε αμέτρητες τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε δηλώσει: «Πρέπει να καλύψουμε την Ευρώπη, την απόσταση που μας χωρίζει από τα ευρωπαϊκά δρώμενα και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να τρέξουμε λίγο παραπάνω. Τρέχουμε λοιπόν παραπάνω λίγο αυτή την περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι ανακοινώσεις για την Παιδεία, άρα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Ήδη οι φοιτητές μας φοιτούν σε πανεπιστήμια ξένα στο εξωτερικό, οπότε αυτό θα διευκολύνει και τους Έλληνες φοιτητές».

Ο κ. Ζώρας ανέλυε από την θέση του και κάθε λεπτομέρεια για το πλαίσιο λειτουργίας για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, ενώ όσο ήταν πρόεδρος στο ΕΑΠ είχε δηλώσει ότι στα Πανεπιστήμια της χώρας μας θα έπρεπε να μπουν δίδακτρα.

Αυτό που δεν μας είχε πει βέβαια είναι ότι σε ένα από τα πρώτα 4 ξένα Πανεπιστήμια που θα λάμβαναν άδεια λειτουργίας θα γινόταν από την πρώτη κιόλας μέρα Πρύτανης.

Παράνομο; Φυσικά και όχι. Σε ελεύθερη αγορά ζούμε και ο καθένας πράττει όπως εκείνος νομίζει.

Ηθικό; Φυσικά και όχι. Ανήθικος και προσβλητικός για τον ελληνικό λαό ο διορισμός του στη θέση του Πρύτανη σε ένα από τα πρώτα ιδιωτικά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που ανοίγουν στην Ελλάδα.

Ανήθικο; Ναι όταν ο ίδιος μαζί με το επιτελείο της κυβέρνησης ετοίμασε το σχετικό νόμο.

Αλήθεια, προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εγκρίνει» την πρόσληψη του πρώην συνεργάτη του; Είναι ήσυχος με την συνείδησή του;

Αλήθεια; Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέση; Άποψη για το θέμα υπάρχει; Ή εγκρίνουν δια της σιωπής την πρόσληψή του;

Ο Κ.Μητσοτάκης είπε μόλις σήμερα στη συνεδρίαση του υπουργικού ότι «διαψεύστηκε η μίζερη κριτική για τα μη κρατικά πανεπιστήμια» και πως «δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλε αίτηση, γεγονός αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο σχετικός έλεγχος».

Δυστυχώς όμως επιβεβαιώθηκε κάτι χειρότερο που ματώνει αυτή τη χώρα.

Ότι Γιάννης πίνει και Γιάννης κερνάει…

