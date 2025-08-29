Φοιτητές για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις νέες μπίζνες»

Δριμεία κριτική στα αδειοδοτημένα ιδιωτικά πανεπιστήμια ασκούν οι φοιτητές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών αφήνοντας αιχμές για «εμπόρους πτυχίων».

Στον απόηχο των επίσημων ανακοινώσεων για τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας για να υποδεχθούν τους πρώτους τους σπουδαστές αρχής γενομένης από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2025 -2026, έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι το πράσινο φως για να ιδρύσουν παραρτήματα στη χώρα μας ως τριτοβάθμια πανεπιστημιακή βαθμίδα έλαβαν τα κάτωθι ιδρύματα:

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Μητρικό ίδρυμα The Open University) - Θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη

CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK (Μητρικό ίδρυμα The University of YORK) - Θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη

The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Μητρικό ίδρυμα The University of Keele) - Θα λειτουργήσει στην Αθήνα

UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Μητρικό ίδρυμα University of Nicosia) Θα λειτουργήσει στην Αθήνα

Με ανακοίνωσή τους οι φοιτητές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) καυτηριάζουν τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την αδειοδότηση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις «νέες μπίζνες» εις βάρος της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΜΑΣ, τα σχέδια της κυβέρνησης υποβαθμίζουν τις σπουδές και τα πτυχία, καθώς μετατρέπουν ιδιωτικά κολέγια σε πανεπιστήμια χωρίς να έχουν καταθέσει προγράμματα σπουδών, σχέδιο πυρασφάλειας ή να έχουν αξιολογηθεί οι εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον, οι διαδικασίες αδειοδότησης χαρακτηρίζονται προσχηματικές και επιταχυμένες, ενώ χιλιάδες νέοι αποκλείονται από τα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και του υψηλού κόστους στέγασης. Το ΜΑΣ υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή οδηγεί σε εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, υποβαθμίζει τα δημόσια πτυχία και ενισχύει τα κέρδη των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Οι φοιτητές ζητούν δημόσια και δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση και δηλώνουν ότι θα αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των δημόσιων πανεπιστημίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ)

Την ανακοίνωση του πρωθυπουργού με «πανηγυρικό ύφος» για την αδειοδότηση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων καυτηριάζει με σχόλιο του, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), λέγοντας ότι τα σχέδια της κυβέρνησης «πήγαν κουβά».

«Όσα εξελίσσονται θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανέκδοτο αφού -αν δεν υποβάθμιζαν τις σπουδές και τα πτυχία μας- θα ήταν μόνο για γέλια!», αναφέρει το ΜΑΣ και προσθέτει:

«Γιατί αλήθεια πανηγυρίζει η κυβέρνηση; Που βαφτίζει πανεπιστήμια τα ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν εδώ και χρόνια στη χώρα μας; Που προσάρμοσε 4 φορές τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις μόνο και μόνο για να δώσει άδειες λειτουργίας, αποδεικνύοντας πόσο προσχηματικές ήταν οι διαδικασίες;

Που διαφήμιζε "κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού", έστηνε επικοινωνιακά σόου για την "Σορβόνη που έρχεται" και που τελικά… εξαφανίστηκαν εκτός από ένα της Κύπρου; Που ενέκρινε τη λειτουργία τους χωρίς να έχουν καταθέσει τα προγράμματα σπουδών τους, χωρίς να ξέρουμε τι θα διδάσκουν; Που η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών θα γίνει με fast track διαδικασίες σε ελάχιστες ημέρες και που όλοι καταλαβαίνουν πως θα "αξιολογηθούν"; Που θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους χωρίς να έχουν καταθέσει ούτε σχέδιο πυρασφάλειας και χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι εγκαταστάσεις τους; Που 10.636 νέοι αποκλείστηκαν από τα ΑΕΙ λόγω της ΕΒΕ και χιλιάδες ακόμα αδυνατούν να σπουδάσουν λόγω του τεράστιου κόστους στέγασης τη στιγμή που προκλητικά η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δίνει "ευκαιρίες" στους νέους;

Που για τους πολλούς θα υπάρχει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και για κάποιους Ελάχιστη Βάση Πληρωμής, όπως για παράδειγμα τους φοιτητές ιατρικής που για να εισαχθούν στην σχολή χρειάστηκαν 19.000 μόρια ενώ κάποιοι θα χρειάζονται απλώς… 25.000€; Που ανοίγει ο δρόμος για την υποβάθμιση των πτυχίων όλων των φοιτητών από την μεγάλη αγορά πτυχίων που διευρύνεται;

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις νέες μπίζνες που εγκαινιάζει και τα κέρδη που προδιαγράφουν οι έμποροι πτυχίων που με τις πλάτες της κερδοσκοπούν πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός συμπεριέλαβε αυτές τις ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα διευκολύνσεων προς στις επιχειρήσεις για την κερδοφορία τους! Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου της αγοράς που διαχρονικά διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις με την πολιτική της ΕΕ.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουμε ανάγκη από σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση των πτυχίων και των δημόσιων πανεπιστημίων που προκαλεί αυτή η πολιτική. Η κυβέρνηση θα μας βρει μπροστά της».