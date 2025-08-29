Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Ποια είναι τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν

Ποια είναι τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν Φωτογραφία: Michal Jarmoluk from Pixabay
H επίσημη ανακοίνωση για τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας και θα δεχθούν τους πρώτους τους φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026.

«Λευκός καπνός» για τις άδειες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα τα τέσσερα που αδειοδοτήθηκαν να λειτουργήσουν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ηδιαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Αυτά είναι τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα

idiotika panepistimia 469a1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η φούσκα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το φιάσκο της Σορβόννης

Η φούσκα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το φιάσκο της Σορβόννης

Παιδεία
Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Opinions
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Οι έννοιες του Συντάγματος μετατρέπονται σε πλαστελίνη» καταγγέλλουν οι πανεπιστημιακοί

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Οι έννοιες του Συντάγματος μετατρέπονται σε πλαστελίνη» καταγγέλλουν οι πανεπιστημιακοί

Παιδεία

mitsotakis 298 86aa3

Μητσοτάκης για αδειοδότηση ιδιωτικών πανεπιστημίων «Νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας»

Η αδειότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων σχολιάστηκε και από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια του σημερινού υπουργικού συμβουλίου όπου τόνισε ότι « η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξη μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες. Για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά. Και βέβαια, το γεγονός -να το τονίσω αυτό- ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική. Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας. Είναι και μια στιγμή δικαίωσης για όλες εκείνες τις οικογένειες που επί χρόνια πλήρωναν σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό, όταν αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να σπουδάσουν στην πατρίδα μας.»

Σοφία Ζαχαράκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας»

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει. Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τι ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας. Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Τα έργα, και όχι τα λόγια, μετράνε και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνησή μας αναμετράται καθημερινά με την ύψιστη ευθύνη της απέναντι στο αυτονόητο, στους νέους ανθρώπους και στο μέλλον της πατρίδας μας.»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, δήλωσε : «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καταστεί κόμβος γνώσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, με ενίσχυση της χρηματοδότησης, με αναβάθμιση των υποδομών. Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Στην κορυφή των προτιμήσεων – Εντυπωσιακή άνοδος στις Bάσεις 2025

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Στην κορυφή των προτιμήσεων – Εντυπωσιακή άνοδος στις Bάσεις 2025

Παιδεία
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Βήμα βήμα η διαδικασία – Μέχρι τις 4/9 η προθεσμία

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Βήμα βήμα η διαδικασία – Μέχρι τις 4/9 η προθεσμία

Παιδεία
Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Διεθνή
Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις απόσπασης, προθεσμία έως 3/9

Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις απόσπασης, προθεσμία έως 3/9

Παιδεία

NETWORK

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

ienergeia.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

ienergeia.gr
Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr
ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr