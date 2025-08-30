Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας, όπως αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας.

«Από το υπουργείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοντά ο δρόμος» σχολιάζει με δηκτικό τόνο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Στέφανος Παραστατίδης, αναφερόμενος στο θέμα που αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας, ότι πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

Και συνεχίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ: «Με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κυρίου Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται. Όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

«Όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμα του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας. Μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της. Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου. Άξιος ο μισθός τους» κατέληξε ο κ. Παραστατίδης.