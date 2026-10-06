Για τον ίδιο λόγο που δεν πήγε στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί με σταθερότητα έναν μοναχικό δρόμο στο περιθώριο των θεσμών.

Έτσι, δεν ήταν παρών στη Βουλή για τον αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επειδή σταθερά απουσιάζει κάθε χρόνο χωρίς να επικαλείται κάποια δικαιολογία. Είναι ένα μήνυμα αντισυστημισμού, που σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τις δηλωμένες θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Με το ίδιο σκεπτικό, απουσιάζει και από την ΔΕΘ, την οποία, άλλωστε, καταγγέλλει ως παλαιοκομματικό πανηγύρι. Με άλλα λόγια, ο Βελόπουλος θέλει με κάθε ευκαιρία να διαφοροποιείται από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, φτιάχνοντας τη δική του εκδοχή του «μόνος μου και όλοι σας».

Α.