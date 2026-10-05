Αμέσως μετά τον αγιασμό, ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.

Στη Δ’ Σύνοδο των εργασιών της εισέρχεται από σήμερα η Βουλή, την τελευταία δηλαδή Σύνοδο της Βουλευτικής Περιόδου που άρχισε τον Ιούλιο του 2023 και τυπικά λήγει το 2027. Ο σημερινός αγιασμός για την έναρξη της Δ' Συνόδου έγινε χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Η ακολουθία του αγιασμού έγινε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών, που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή.

«Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, τα μέλη, και τα λαϊκά και οι κληρικοί, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον κάθε έναν χωριστά πρώτα από όλα υγεία, δύναμη, και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολλή. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού, με τον ίδιο καλό τρόπο, αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, οι Βοηθοί, οι Βουλευταί, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια Πολλά», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Γ’ Συνόδου της Κ’ Βουλευτικής Περιόδου της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχωρά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.