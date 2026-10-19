Πόσο σημαντικά θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στην Ελλάδα - Το δίλημμα του Μαξίμου αν οι εκλογές πρέπει να γίνουν πριν ή μετά τις γαλλικές κάλπες.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον κόσμο, με τους πολέμους, την ενεργειακή κρίση αλλά και τις εκλογές σε σειρά χωρών να επηρεάζουν το μέλλον της Ευρώπης αλλά και σε μεγάλο βαθμό και τη χώρα μας.

-Οι πλέον καθοριστικές εκλογές είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου. Το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να μετατραπεί σε ...«κουτσή πάπια», να χάσει δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ενδεχομένως, και τη Γερουσία είναι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πολύ πιθανό! Με μια τέτοια εξέλιξη ο Ντ. Τραμπ εκτιμάται ότι θα καταστεί ιδιαίτερα απρόβλεπτος, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητες και για την γηραιά ήπειρο, καθώς θα μειωθούν οι πιθανότητες τερματισμού του πολέμου τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ιράν. Αυτό ισχύει και για τη χώρα μας, ενώ επιπλέον πολύ δύσκολα θα αναληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία επίλυσης των ελληνοτουρκικών.

-Καθοριστικές όμως θα είναι και οι προεδρικές εκλογές (8 Απριλίου και 2 Μαΐου) στη Γαλλία, χώρα που αυτές τις μέρες φλέγεται από την εξέγερση μαθητών και φοιτητών αλλά και τον συντονισμό τους με τα «κίτρινα γιλέκα». Με δεδομένο ότι ο Μακρόν κατόρθωσε και έσπασε την παραδοσιακή «συμμαχία του δεύτερου γύρου» που είχε επιτευχθεί στις τελευταίες προεδρικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν εμφανίζεται ως το πρώτο φαβορί. Μια «πτώση της Γαλλίας» όμως θα αποτελεί αέρα στα πανιά της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

-Θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές στην Ισπανία (29 Νοεμβρίου), με το εμβληματικό πρόσωπο των σοσιαλιστών στην Ευρώπη Πέδρο Σάντσεθ να επιχειρεί να σώσει την παρτίδα με το «μέτωπο» του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox, τα οποία καταψήφισαν τα διατάγματα για τη στεγαστική κρίση. Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο δείχνουν πως το μέτωπο δεξιάς- ακροδεξιάς θα κερδίσει τις εκλογές.

-Στην Ιταλία, όπου η θητεία της κυβέρνησης λήγει στα τέλη του επόμενου έτους, η Τζόρτζια Μελόνι είναι το απόλυτο φαβορί.

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-Στην Πολωνία οι εκλογές θα διεξαχθούν έως το φθινόπωρο του 2027 με φαβορί για την εκ νέου έλευσή της στην ηγεσία τη σκληρή δεξιά της χώρας.

Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα:

-Η Ευρώπη μέσα στο 2027 κινδυνεύει να γίνει μια «άλλη Ευρώπη», όπου η ακροδεξιά θα κυριαρχεί. Μιλούμε για τις τέσσερις από τις πολυπληθέστερες χώρες της γηραιάς ηπείρου που όλα δείχνουν πως θα βρίσκονται στα χέρια της ακροδεξιάς. Και μιας επιπλέον χώρας, της ατμομηχανής έως τώρα της Ευρώπης, της Γερμανίας, να έχει σειρά εκλογών σε κρατίδια και με την κυβέρνηση Μερτς να τελεί υπό μεγάλη αμφισβήτηση, ίσως και υπό αίρεση!

-Η επίδραση των εκλογικών αναμετρήσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα είναι σημαντικές για τις μικρότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στο Μαξίμου μάλιστα επικρατεί το ερώτημα για το αν οι κάλπες στην Αθήνα θα πρέπει να διεξαχθούν πριν ή μετά τις κάλπες για την εκλογή Προέδρου στο Παρίσι. Το ρίσκο μεγάλο, με στελέχη να εισηγούνται οι κάλπες να στηθούν πριν τις κάλπες στη Γαλλία καθώς εκτιμάται ότι τυχόν νίκη της Λεπέν θα επηρεάσει υπέρ της ακροδεξιάς στη χώρας μας. Αντιθέτως ο πρωθυπουργός φέρεται να εξετάζει και μια διαφορετική οπτική, ενδεχόμενη νίκη της Λεπέν να λειτουργήσει συσπειρωτικά για την ελληνική κεντροδεξιά.

Να υπενθυμίσουμε πως εκλογές προσεχώς στην Ευρώπη θα έχουν πλην της Ελλάδας και άλλες μικρές χώρες, όπως βουλευτικές η Σερβία στις 25 Οκτωβρίου, προεδρικές στις 25 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου η Βουλγαρία, στις 18 Απριλίου η Φινλανδία, ενώ κάλπες θα στήσουν και η Εσθονία με τη Σλοβακία.

Τέλος, δεν θα πρέπει να μην αναφερθούν οι εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, οι οποίες θα επηρεάσουν σε κάθε περίπτωση την κατάσταση σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα "Απογευματινή" της Δευτέρας)