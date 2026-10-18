Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Κάλεσμα στους ΟΝΝΕΔίτες και τους ΔΑΠίτες όλων των γενεών να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση απευθύνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο Instagram.

Αναφερόμενος στην εκδήλωσή του για τα γενέθλια της ΟΝΝΕΔ, στην οποία, όπως σημειώνει, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ από όλες τις γενιές, υπογραμμίζει ότι «η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μια μάχη για την Ελλάδα».

{https://www.instagram.com/reels/DeoT1gkgdcZ/}

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι ζήτησε από τους παρευρισκομένους «να πάρουν στην πλάτη τους την επόμενη εκλογική μάχη» και εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτή θα είναι νικηφόρα.

«Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!», τονίζει.