Ο Κυρανάκης ρίχνει λάδι στη φωτιά- Η ώρα της Νίνας Κασιμάτη - Την άλλη εβδομάδα η Μυρτώ Κοροβέση.

Ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει την προσεχή Κυριακή σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο.

Η Ένωση, όπως πληροφορούμαστε, έχει αποστείλει προσκήσεις προς πολιτικούς και άλλους παράγοντες της χώρας.

Μεταξύ αυτών και στον Αντώνη Σαμαρά.

Το ερώτημα είναι αν ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί και θα συμμετάσχει στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή.

Ακριβείς πληροφορίες δεν υπάρχουν ακόμα.

Εκείνο που δείχνει να είναι βέβαιο είναι πως ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παρέμβει ούτε για να συμμετάσχει ο Αντώνης Σαμαράς ούτε να μην συμμετάσχει.

Πράγμα που σημαίνει ότι την ευθύνη της απόφασης θα λάβει μόνος του ο Μεσσήνιος...

Τι θα πράξει ο Πολάκης

Το ερώτημα που πλανιέται από το Σάββατο πάνω από την Κουμουνδούρου είναι τι θα πράξει ο Παύλος Πολάκης μετά την απόρριψη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της πρότασής του για εκλογή

προέδρου του κόμματος από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος αρχές Ιανουαρίου. Ώστε ο νέος πρόεδρος (εκτιμά ότι θα πρέπει να είναι ο ίδιος) να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες.

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Ο «αψύς Σφακιανός» περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων τον φέρει στο 1,4%, αφήνοντας να εννοηθεί πως χωρίς τον ίδιο αρχηγό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εισέλθει στο Κοινοβούλιο. Έκανε επίσης λόγο για μεθόδευση προκειμένου να μην εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Το ερώτημα είναι αν ο Παύλος Πολάκης θα παραμείνει ή όχι στον ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες, είναι προς το παρόν χωρίς απάντηση.

Γνωρίζουμε πάντως πως ο βουλευτής Χανίων θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Δούρου και Παππάς δεν θα δώσουν αφορμή στον βουλευτή Χανίων

Δεδομένη ωστόσο είναι η απόφαση για την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και τον γραμματέα του κόμματος Νίκο Παππά: Δεν πρόκειται να δώσουν την παραμικρή αφορμή στον βουλευτή Χανίων να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαμηνύουν μάλιστα πως τυχόν αποχώρησή του και νέα διάσπαση του κόμματος θα την χρεωθεί αποκλειστικά ο ίδιος και θα πληρώσει προσωπικό πολιτικό κόστος για μια τέτοια κίνηση.

Πηγές δε της Κουμουνδούρου διαρρέουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ "πληρώνει ήδη" τον Παύλο Πολάκη με τη μη συμμετοχή του στη ΔΕΘ, τη "λευκή απεργία" από τη λειτουργία του κόμματος, ακόμα- ακόμα και από το γεγονός -όπως αναφέρουν- ότι δεν έχει αποστείλει προτάσεις για τον πολιτικό σχεδιασμό ή σημείωμα για την Εκλογική Επιτροπή.

Θέλουν τον Πολάκη εκτός;

Η «δυαρχία» που διοικεί σήμερα την Κουμουνδούρου (Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς), από τη στιγμή που η τρόικα έχει παύσει να υπάρχει αφού αποχώρησε ουσιαστικά ο βουλευτής Χανίων, ίσως και να τον θέλει εκτός ΣΥΡΙΖΑ!

Έτσι θα μπορέσει να προσπαθήσει περισσότερο για την επίτευξη συνεργασιών με τη Νέα Αριστερά αλλά και με άλλα πρόσωπα και κινήσεις του χώρου που έχουν πρόβλημα με τον Π. Πολάκη.

Για τον οποίο Πολάκη πάντως όλοι οι μαναλυτές επιμένουν πως με ένα δικό του κόμμα, απευθυνόμενος σε ένα ευρύτερο ακροατήριο θα μπορέσει ακόμα και να ξεπεράσει και το 3% και να πετύχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Ο Κυρανάκης δημιουργεί κλίμα για τις συγκεντρώσεις στην παιδεία

Αντί η κυβέρνηση να λάβει εγκαίρως μέτρα για την παιδεία και τους φοιτητές που δεν μπαίνουν στις σχολές τους γιατί δεν έχουν οι οικογένειές τους λεφτά να τους στείλουν στην πόλη που πέρασαν, προκαλεί μέσω του Κωνσταντίνου Κυρανάκη!

«Κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας και καταστροφών που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα, όμως, έχει αφήσει πίσω της τις σκοτεινές εποχές όπου το κέντρο της Αθήνας και το Σύνταγμα γίνονταν συχνά πεδίο επεισοδίων και καταστροφών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή σε αυτές τις συνθήκες», δηλώνει χαρακτηριστικά (ΕΡΤ) ο γραμματέας της ΝΔ!

Ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, μετά τη "θεωρία των δυο άκρων" ρίχνει λάδι στη φωτιά, καθώς οι εμπρηστικές δηλώσεις όχι απλώς δεν πρόκειται να τρομάξουν τους φοιτητές και τους μαθητές αλλά, αντιθέτως, ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Μήπως αυτό τελικά θέλουν στην κυβέρνηση;

Να διεκδικήσουν ακροδεξιές ψήφους με τη θεωρία του «νόμου και της τάξης»;

Δεν διδάσκονται για τα αποτελέσματα που έχει μια τέτοια στρατηγική στη Γαλλία;

Ο Άδωνις πρόλαβε τον ...Τραμπ!

Στους μετανάστες επέρριψε τις ευθύνες για τα επεισόδια στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ!

Ήρθε όμως ...δεύτερος!

Τον πρόλαβε ο ...Άδωνις Γεωργιάδης.

Το δήλωσε την Παρασκευή το πρωί στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών".

Για ακόμα μια φορά ο υπουργός Υγείας απέδειξε ότι έχει ως στόχο να εκφράσει την δεξιά πτέρυγα εντός της ΝΔ στη μάχη της διαδοχής!

Στο ΠΑΣΟΚ η Νϊνα Κασιμάτη

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα η τέως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη.

Από καιρό το σχεδίαζε η βουλευτής της Β΄ Πειραιά, αλλά ο Σωκράτης Φάμελλος την κρατούσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για τις ...ευχές της γιατί δεν βρήκε η βόμβα στη Βοστώνη τον Παπανδρέου στη Βοστώνη να τον σκοτώσει, ...περασμένα ξεχασμένα!

Προέχουν οι ψήφοι και η επανεκλογή.

Την άλλη εβδομάδα η Μυρτώ Κοροβέση

Η Μυρτώ Κοροβέση θα ακολουθήσει την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη.

Η έως πρόσφατα αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη θα ενταχθεί τελικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη εβδομάδα.

Και όχι την τρέχουσα, όπως σχεδιαζόταν και έγραψε η στήλη το Σάββατο.