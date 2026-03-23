Το Μαξίμου αποκλείει το ενδεχόμενο να παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες όπως έπραξε η Ισπανία προκειμένου να λάβει επιπλέον μέτρα για τον περιορισμό της κοινωνικής κρίσης.

Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα που φτάνουν στην Αθήνα από το μέτωπο του πολέμου στον Περσικό.

Δεύτερον , οι επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία θα είναι μεγάλες. Αναμένεται στασιμοπληθωρισμός, μια οικονομική κατάσταση δηλαδή που προκαλείται από την αργή ανάπτυξη και την υψηλή ανεργία σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού έχει επισημάνει εδώ και μέρες ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας , η ανανέωση της θητείας του οποίου θα ανακοινωθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

, η ιδέα ενός νέου Ταμείου, όπως έγινε τον καιρό της πανδημίας και την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Στις δημοτικές εκλογές στη Γερμανία αύξησε πολύ τις δυνάμεις της η ακροδεξιά, η ακροδεξιά είναι φαβορί να κερδίσει τις προεδρικές της Γαλλίας και τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν πλέον ούτε στις σκέψεις. Τέταρτο , πολύ δύσκολα -για τους ίδιους λόγους- η ΕΕ δείχνει να αποκλείει σημαντικές «ελαστικότητες» όσον αφορά την εκτέλεση του Συμφώνου Σταθερότητας.

, η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να παραβιάσει τους κανόνες της ΕΕ όπως έκανε ο ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ. Έκτο, η Ευρώπη πολύ δύσκολα, χωρίς μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια από τους πολίτες της, θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει και τον πόλεμο της Ουκρανίας και ταυτόχρονα να αντέξει τις οικονομικές επιθέσεις από την αντιμετώπιση των συνεπειών από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που οδηγεί σε γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα δύσκολα μόλις ξεκινούν- μόνο τυχαία δεν ήταν η έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη την περασμένη Παρασκευή.