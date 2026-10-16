Ο μαθητής της Γ Λυκείου είναι καλά στην υγεία του.

Σκηνές πανικού επικράτησαν στο Λύκειο Γαζίου στην περιοχή του Ηρακλείου, όταν μαθητής της Γ΄ Λυκείου υπέστη ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον έφηβο σε νοσοκομείο που εφημέρευε, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ο μαθητής είναι καλά στην υγεία του, αν και το περιστατικό τού προκάλεσε ψυχολογική αναστάτωση. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαλεβιζίου, με αρμοδιότητες στην Παιδεία και στα Τεχνικά Έργα, οι οποίοι προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.