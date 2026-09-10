Έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του Λυκείου, ο 17χρονος μαθητής του Ζαννείου Πρότυπου Λυκείου Πειραιά κάνει πλέον το επόμενο βήμα, με το Durham να αποτελεί τον νέο σταθμό στην πορεία του.

Υπάρχουν μαθητές που αγαπούν τα Μαθηματικά αλλά υπάρχουν και εκείνοι που τα αντιμετωπίζουν σαν έναν τεράστιο κόσμο που θέλουν διαρκώς να εξερευνούν. Ο Γιώργος Λεβεντίδης ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο 17χρονος από τη Νίκαια έχει ήδη καταφέρει κάτι που για έναν μαθητή της ηλικίας του μοιάζει σχεδόν απίστευτο, να χτίσει μια ακαδημαϊκή πορεία με σταθμούς σε κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, την ώρα που ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει το Λύκειο.

Μόλις έναν χρόνο έχει περάσει από τότε που το όνομά του έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό. Ήταν τότε 16 ετών και η είδηση ότι είχε γίνει δεκτός στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Bath προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα, η πορεία του έχει ήδη περάσει στο επόμενο κεφάλαιο.

Ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά, έγινε δεκτός στο τετραετές πρόγραμμα MMath (Master in Mathematics) του Durham University. Η νέα αυτή εξέλιξη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιτυχία. Έρχεται ως συνέχεια μιας συστηματικής προσπάθειας που ο ίδιος ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και η οποία τον οδήγησε σταδιακά σε όλο και υψηλότερο επίπεδο μαθηματικών σπουδών. Ο Γιώργος πέτυχε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στα βρετανικά A-Levels (Mathematics, Further Mathematics, Physics), αλλά και στις ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις STEP II και III, που αποτελούν το «κατώφλι» για τα κορυφαία τμήματα Μαθηματικών παγκοσμίως.

Πίσω από τη νέα αυτή διάκριση βρίσκεται μια διαδρομή που ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ο Γιώργος άρχισε να εμβαθύνει στα Μαθηματικά ήδη από τα 11 του χρόνια. Στα 13 του βρισκόταν ήδη στις πανεπιστημιακές αίθουσες δίνοντας εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στις εισαγωγικές δοκιμασίες για τα βρετανικά πανεπιστήμια δίπλα σε πολύ μεγαλύτερους υποψηφίους ολοκληρώνοντας συνολικά δεκαοκτώ απαιτητικές εξετάσεις μέχρι τα 16 του. Αυτή ακριβώς η επίμονη και συστηματική προετοιμασία ήταν που του άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Bath για σπουδές Μαθηματικών και Φυσικής, σε μια ηλικία που για τα ελληνικά δεδομένα έμοιαζε αδιανόητη.

Το επόμενο μεγάλο βήμα ξεκινά στο Πανεπιστήμιο του Durham

Αυτό που καθιστά τον Γιώργο ξεχωριστό δεν είναι μόνο το έμφυτο ταλέντο του, αλλά η συνέπεια, η εργατικότητα και η σεμνότητα με την οποία προσεγγίζει κάθε του κατάκτηση. Η ιστορία του αποδεικνύει στην πράξη πως όταν υπάρχει αληθινό πάθος και αφοσίωση, η ηλικία παύει να αποτελεί εμπόδιο. Ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τις επιτυχίες ως αυτοσκοπό. Αντίθετα, κάθε νέα κατάκτηση μοιάζει να λειτουργεί ως αφετηρία για την επόμενη πρόκληση. Θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της επιστημονικής έρευνας, να εμβαθύνει στα Μαθηματικά και τη Φυσική και να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική του επιστημονική διαδρομή. Τον ενδιαφέρει να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται τα προβλήματα, πώς συνδέονται διαφορετικές ιδέες και πώς μπορεί η μαθηματική σκέψη να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Και ίσως αυτό να είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας του Γιώργου Λεβεντίδη ότι όλα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα να είναι μόνο η αρχή.