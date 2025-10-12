O μαθητής που οι μαθηματικές του γνώσεις του εξασφάλισαν την πρόωρη εισαγωγή στο πανεπιστήμιο του Bath μιλά αποκλειστικά στο Dnews για τα όνειρά του και την επιθυμία του να σπουδάσει στην Ελλάδα.

Ένα από τα πρόσωπα που μονοπώλησαν την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών είναι ο 16χρονος Γιώργος Λεβεντίδης. Ο μαθητής της Β Λυκείου του Ζαννείου Πρότυπου Λυκείου Πειραιά έχει πετύχει μια μοναδική ελληνική πρωτιά που θα ζήλευαν πολλοί. Έγινε δεκτός χωρίς όρους (unconditional offer) ως φοιτητής στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Bath στη Μεγάλη Βρετανία — δύο χρόνια πριν ολοκληρώσει το Λύκειο.

Η πορεία του στο χώρο της μάθησης εξελίσσεται προοδευτικά με ταχύτατους ρυθμούς καθώς η αγάπη και το ταλέντο του στα Μαθηματικά τον έχουν εφοδιάσει με γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν όσα γνωρίζουν οι συνομήλικοι του καθώς μπορεί να συγκριθεί μόνο με το επίπεδο προπτυχιακών φοιτητών. Η εξαιρετική του μαθηματική σκέψη και η αναλυτική ικανότητα ξεδιπλώθηκαν νωρίς και ο Γιώργος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της μαγείας των αριθμών. Ακολουθώντας τα μαθηματικά χνάρια του μπαμπά του, Ιωάννη Λεβεντίδη, που είναι καθηγητής Μαθηματικών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιώργος έδειξε την κλίση του για το κόσμο των Μαθηματικών και τις μαθηματικές θεωρίες. Η μελέτη ξεπέρασε τις υποχρεώσεις του σχολικού μαθήματος και έγινε βαθιά αγάπη και ενδιαφέρον για την ουσία των Μαθηματικών, της Φυσικής και την επιστήμη τους.

Το μαθηματικό του ταλέντο δεν άργησε να γίνει αντιληπτό από τους καθηγητές του στο Γυμνάσιο της Νίκαιας που μιλώντας με τον μπαμπά του του συνέστησαν να εξετάσει τρόπους με τους οποίους το Γιώργος θα μπορέσει να αξιοποιήσει την μαθηματική του ευφυία καθώς το επίπεδο του ξεπερνά το μέσο όρο των μαθητών. Οι καθηγητές στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του παιδιού και έκτοτε αποτελούν σύμμαχο στην απαιτητική μαθηματική του πορεία. Με περηφάνια και καμάρι υποδέχονται κάθε του επιτυχία και χειροκροτούν την πρόοδο του που του άνοιξε τις πόρτες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα στο εξωτερικό χωρίς καν να έχει πάρει απολυτήριο Λυκείου.

H άνευ όρων εισαγωγή στο πανεπιστήμιο Bath είναι μια πρόκληση για τον Γιώργο καθώς πέτυχε το αδύνατο. Πέρα από επιτυχία είναι και τιμή για ένα 16χρονο παιδί να ανοίγει η πόρτα του πανεπιστημίου και να επιλέγεται να φοιτήσει στην πανεπιστημιακή βαθμίδα σε τόσο νεαρή ηλικία. Μόλις 16 ετών, με μυαλό που λειτουργεί σαν τέλεια συντονισμένη μαθηματική μηχανή κατάφερε κάτι που μοιάζει αδιανόητο, έγινε δεκτός σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Δεν τον οδήγησε η τύχη, αλλά η αφοσίωση, η πειθαρχία και η ανυπότακτη αγάπη του για τη γνώση. Από μικρός διάβαζε όχι από βαθμοθηρίσ αλλά από αγάπη για τον κόσμο των Μαθηματικών.

Από τα θρανία στα φοιτητικά έδρανα: Πώς ο 16χρονος Γιώργος «έσπασε» τα εκπαιδευτικά όρια

Η μαθηματική του σκέψη δεν είναι απλώς ευφυΐα· είναι τρόπος ύπαρξης. Ο κόσμος για εκείνον μοιάζει με έναν τεράστιο πίνακα γεμάτο συμμετρίες, αναλογίες και αόρατες λογικές που μόνο ένα πνεύμα καθαρό και επίμονο μπορεί να συλλάβει. Δεν είναι το ταλέντο που εντυπωσιάζει, είναι η πειθαρχία, η σεμνότητα και η φλόγα της αναζήτησης που δεν σβήνει ποτέ. Σε μια εποχή όπου η προσοχή εξαντλείται σε δευτερόλεπτα, εκείνος μπορεί να αφιερώνει ώρες σε ένα μόνο πρόβλημα, με το βλέμμα καρφωμένο στην αλήθεια των αριθμών. Είναι ένας έφηβος φιλόσοφος των μαθηματικών, που θυμίζει σε όλους μας ότι η γνώση δεν έχει ηλικία και το ταλέντο δεν χρειάζεται τίτλους για να λάμψει. Κάποιοι βλέπουν έναν μαθητή. Άλλοι, ένα παιδί θαύμα. Εμείς βλέπουμε το μέλλον γραμμένο με τη γλώσσα των μαθηματικών, μέσα από το μυαλό ενός 16χρονου που τόλμησε να σκεφτεί λίγο πιο πέρα από το προφανές.

Όπως αποκάλυψε στο Dnews ο πατέρας του «Οι καθηγητές του εξαρχής με είχαν συμβουλεύσει να βρω τρόπο να μπει στο πανεπιστήμιο ο Γιώργος γιατί ήξερε όλη την ύλη των Μαθηματικών των τάξεων του Γυμνασίου και οι γνώσεις του υπερτερούσαν. Μάλιστα μου είχαν τονίσει ότι πρέπει να απευθυνθώ σε ξένο πανεπιστήμιο γιατί οι γνώσεις του εκεί θα αναγνωριστούν και θα εκτιμηθούν άμεσα καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να μην αντιληφθούν αφενός και να μην αξιοποιήσουν αφετέρου το ταλέντο του στα Μαθηματικά. Σε αντίθεση με το εξωτερικό στην Ελλάδα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα καθώς ο Γιώργος θα έπρεπε να συμμετέχει σε μαθηματικές ολυμπιάδες και διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας ώστε να αποκομίσει μόρια και διακρίσεις για να μπορέσει να εξασφαλίσει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Στο εξωτερικό απαιτείται μόνο να δώσεις εξετάσεις και να επιτύχεις όποια ηλικία και αν έχεις. Δεν υφίσταται ηλικιακό όριο στο να μπεις στο πανεπιστήμιο αν έχεις τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να προετοιμαστεί για να δώσει εξετάσεις για ξένα πανεπιστήμια. Και ήταν μια δύσκολη απόφαση καθώς ο μικρός κλήθηκε να συμμετάσχει σε απαιτητικές εξετάσεις που ναι μεν κατείχε τις γνώσεις να ανταποκριθεί στα ερωτήματα αλλά είχε να αντιμετωπίσει μια μεθοδολογία και έναν τρόπο απόδοσης των απαντήσεων επιπέδου εισαγωγικών για το πανεπιστήμιο.

Από τα 13 του κλήθηκε να εξετάζεται με μεγαλύτερους σε ηλικία που είχαν άλλη ωριμότητα από αυτόν και μπήκε από νωρίς στα «βαθιά» να αποδείξει τις γνώσεις του. Φυσικά για όλα αυτά ακολουθήσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και αφού πήραμε την έγκριση ο Γιώργος ξεκίνησε να δίνει τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ενδεικτικό των γνώσεων του Γιώργου το γεγονός ότι συμμετείχε άτυπα και σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στο ΕΚΠΑ όπου απάντησε τα θέματα με ευκολία αν και ηλικιακά ήταν μαθητής Γυμνασίου.»

Η επιτυχία του Γιώργου μόνο εύκολη δεν ήταν. Πέρα από το ταλέντο στα Μαθηματικά που του έδινε προβάδισμα στο διάβασμα, κλήθηκε να συμμετάσχει σε 18 (!) εξεταστικές διαδικασίες υψηλού επιπέδου που διήρκησαν από τα 13 έως τα 16 του χρόνια. Πήγαινε σχολείο, διάβαζε για τις εξετάσεις για το εξωτερικό, έγραφε τα μαθήματα και σε τρία χρόνια απέδειξε ότι αξίζει να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του.

«Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα αυτό που κατάφερε ο Γιώργος. Η επιτυχία του ήρθε πρώτα από όλα μέσα από τον κόπο που εκείνος κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια, το διάβασμα του και από την στήριξη τόσο της οικογένειας μας αλλά και των εκπαιδευτικών του. Η μαμά του Γιώργου ήταν απόλυτα υποστηρικτική στην προσπάθειά του και το επισημαίνω γιατί εγώ ως καθηγητής Μαθηματικών αντιλαμβανόμουν την απαιτητικότητα και την δυσκολία των όσων πέρασε το παιδί μέσα από τις αλλεπάλληλες εξεταστικές όμως εκείνη που ανήκει σε άλλο κλάδο αντιλήφθηκε εξαρχής το πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό που κλήθηκε να υπηρετήσει ο γιος μας και τον στήριξε μέχρι τέλους δίνοντας του την επιβράβευση και το καλώς έχειν σε κάθε στάδιο.» τονίζει ο κ. Λεβεντίδης στο Dnews.

Πηγή: PIXABAY

«Έτσι κατάφερα να γίνω μαθητής φοιτητής στα 16 μου»: Το όνειρο ζωής να μπει στο ΕΚΠΑ

Μιλώντας με τον Γιώργο εντυπωσιαστήκαμε από την ωριμότητα και την σεμνότητα με την οποία ο μαθητής διαχειρίζεται την προσωπική ιστορία επιτυχίας του που αποδεικνύει πως το πάθος για μάθηση μπορεί να υπερβεί κάθε συμβατικό όριο. Κι όμως, παρά το λαμπρό αυτό ακαδημαϊκό μέλλον που ανοίγεται μπροστά του, εκείνος ονειρεύεται να σπουδάσει και να ακολουθήσει ερευνητική πρωτίστως και δευτερευόντως ακαδημαϊκή πορεία στην Ελλάδα. Στα 16 του χρόνια δηλώνει υποστηρικτής του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και πιστεύει ακράδαντα ότι αξίζει μια θέση στα έδρανά του. Η διαδρομή του είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η επιμονή, η θέληση, οι γνώσεις και η πίστη στο όνειρο μπορούν να σε οδηγήσουν μακριά, ακόμα κι αν ξεκινάς από μια σχολική αίθουσα στην Ελλάδα. Ένας έφηβος που δεν επαναπαύεται στις διακρίσεις του, αλλά κοιτάζει μπροστά με ταπεινότητα και όραμα.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος με την επιτυχία μου. Μια φορά στα 30 χρόνια συμβαίνει αυτή η περίπτωση που έτυχε σε μένα και νιώθω ευγνώμων για αυτό που κατάφερα. Τα Μαθηματικά είναι σημαντικά για μένα. Από τα 11 ξεκίνησα να τα διαβάζω και να τα μελετώ σε βάθος αξιοποιώντας τον πλούτο των μαθηματικών βιβλίων που είχε ο πατέρας μου στην βιβλιοθήκη του. Έκτοτε δεν σταμάτησα ποτέ να απολαμβάνω τη μελέτη. Στα 13 μου είχα φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων που έφτανε σε επίπεδο προπτυχιακό γεγονός που με οδήγησε στο να ακολουθήσω την εξεταστική διαδικασία για να μπω στο πανεπιστήμιο. Το εξεταστικό σύστημα που συμμετείχα ήταν άκρως απαιτητικό και με αυστηρά πρωτόκολλα που δεν αφήνουν περιθώρια διαβλητότητας. Εξετάστηκα σε Μαθηματικά 1, 2 και 3, Στατιστική, Βιομηχανική και φυσικά είχα και τις εξετάσεις για πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στα Αγγλικά. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο για περιπτώσεις μαθητών όπως η δική μου και έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο πριν τα 18» παραδέχεται ο 16χρονος Γιώργος.

«Ήταν μια επίπονη διαδικασία ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να συμμετέχω σε διαδοχικές εξετάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Την ύλη και την θεωρία την γνώριζα ούτως ή άλλως οπότε εκεί δεν δυσκολεύτηκα. Ήξερα όμως ότι αυτές οι εξετάσεις είναι το σκαλί για να μπορέσω να φτάσω ένα βήμα πιο κοντά στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο που είναι και το όνειρό μου. Διαβάζω καθημερινά 3 ώρες Μαθηματικά. Αυτό το έκανα τόσο στο Γυμνάσιο όσο και τώρα στο Λύκειο. Παράλληλα με τις εξετάσεις για την Αγγλία στο Βρετανικό Συμβούλιο που κράτησαν από την Β Γυμνασίου μέχρι το καλοκαίρι της Α Λυκείου, διάβαζα και ήμουν τυπικός και στις εγχώριες μαθητικές μου υποχρεώσεις πάντα με την στήριξη των καθηγητών».

Προθεσμία ενός έτους από το Πανεπιστήμιο Bath

Όπως εξηγεί στο Dnews ο 16χρονος η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και μάλιστα πριν ολοκληρώσει το Λύκειο δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα καθώς έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση. Ναι μεν έχει δεκτός στο πανεπιστήμιο Bath είναι όμως μόλις 16 και η ιδέα να εγκαταλείψει το Λύκειο και να μετεγκατασταθεί στην Αγγλία χωρίς να έχει το απολυτήριο Λυκείου δημιουργεί άλλα προβλήματα. Η προθεσμία ενός έτους που έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο Bath για να διευθετήσει ο Γιώργος τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις επί ελληνικού εδάφους είναι ένα ικανοποιητικό διάστημα όμως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του θα ήθελαν να βρεθεί μια λύση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ώστε είτε να μπορέσει με κάποιο τρόπο να παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα και να πάρει το χαρτί αποφοίτησης της Γ Λυκείου είτε να του δοθεί η ευκαιρία να φοιτήσει απευθείας στο ελληνικό πανεπιστήμιο χωρίς να συμμετάσχει σε Πανελλήνιες καθώς το επίπεδό του αποδεδειγμένα είναι υψηλό.

Βέβαια αν δεν δείξει προθυμία το Υπουργείο Παιδείας και δεν βρεθεί η πολυπόθητη «χρυσή τομή» που ζητά ο Γιώργος ώστε να μπει στο ελληνικό πανεπιστήμιο τότε είναι μονόδρομος το εξωτερικό και τότε θα εξετάσει με τους γονείς του ποιες προοπτικές μπορεί να αξιοποιήσει ώστε να φοιτήσει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι απολυτήριο Λυκείου.

Μαθητής της Β Λυκείου ο Γιώργος ονειρεύεται ένα μαθηματικό μέλλον. «Θέλω μετά το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό στα Μαθηματικά να ασχοληθώ ως ερευνητής σε Ινστιτούτο ή στο CERN ιδανικά και μετά να ακολουθήσω ακαδημαϊκή πορεία έχοντας τη δική μου ερευνητική ομάδα. Έχω ήδη ξεχωρίσει για το έργο τους δύο ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου και το Μαθηματικό του ΕΚΠΑ. Μπορώ να καλύψω από τώρα το επίπεδο σπουδών που απαιτούν αυτά τα δύο τμήματα γιατί κατέχω τις αντίστοιχες γνώσεις τουλάχιστον στο πρώτο έτος.»

Μιλώντας στο Dnews o 16χρονος μαθητής τονίζει ότι πέρα από την τεράστια επιτυχία του και τον πανεπιστημιακό ορίζοντα που του ανοίγεται πρόωρα μεν αλλά αναπόφευκτα δε, εκείνος θα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα και να σπουδάσει εδώ αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Όπως τονίζει ο Γιώργος απευθυνόμενος στους συνομηλίκους του «αν μπορείς να κάνεις κάτι τώρα να το κάνεις και να μην ακούς ότι δεν είναι η ώρα, γιατί και εγώ πέτυχα να μπω στο πανεπιστήμιο από τα 16 κι ας φαντάζει για την Ελλάδα κάτι ανέφικτο».

Η ιστορία του 16χρονου Γιώργου είναι η καλύτερη απόδειξη πως υπάρχουν παιδιά που δεν φοβούνται να ακολουθήσουν το φως της γνώσης, ακόμη κι αν εκείνο τους οδηγεί πολύ μακριά από τα γνώριμα μονοπάτια. Και κάπως έτσι, μέσα από την πορεία ενός εφήβου, ξαναθυμόμαστε όλοι ότι η αριστεία δεν είναι προνόμιο· είναι στάση ζωής.