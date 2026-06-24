Η λίστα με τα σημερινά εξεταστικά κέντρα για τα Ιταλικά - Τι ώρα και πού θα ανακοινωθούν τα θέματα.

Πανελληνίων 2026 συνέχεια σήμερα με τους υποψηφίους των Ειδικών Μαθημάτων να κάθονται στα θρανία των εξεταστικών κέντρων για να διαγωνιστούν στα Ιταλικά, ένα μάθημα που αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής για συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές.

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08:00, ενώ η εξέταση ξεκινά στις 08:30. Η διαδικασία διεξάγεται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και αποτελεί το προτελευταίο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα πριν από την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου των Πανελληνίων.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τις βαθμολογίες κορυφώνεται. Χιλιάδες μαθητές αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 που θα καθορίσουν τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο και θα διαμορφώσουν τον χάρτη της εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Ιταλικά

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στα «Ιταλικά». Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

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Πανελλήνιες 2026 Ιταλικά: Η λίστα με τα φετινά εξεταστικά κέντρα

α) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης -2ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης – 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης – 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (Νικομηδείας 7- 9, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17124).

β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 17ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Χριστοπούλου 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635).

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Πάτρα ,Τ.Κ. 26223).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Οι 3 τρόποι για να δείτε τις βαθμολογίες των μαθημάτων

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για να δηλώσουν οι φετινοί υποψήφιοι το κινητό τους τηλέφωνο και να εξασφαλίσουν ότι οι βαθμοί τους θα αποσταλούν άμεσα μέσω γραπτού μηνύματος έχοντας καταχωρίσει τον αριθμό τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr πλέον μετράνε ώρες για να λάβουν το πολυπόθητο SMS από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναλυτικές βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και, σε επόμενο χρόνο, τη σχολή ή το τμήμα όπου εισάγονται. Η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω SMS παρέχεται συμπληρωματικά και δεν καταργεί τους παραδοσιακούς τρόπους. Άπαντες οι εξεταζόμενοι έχουν την εναλλακτική να ελέγξουν τις βαθμολογίες τους μέσω της επίσημης εφαρμογής του υπουργείου στο results.it.minedu.gov.gr όπου καλούνται να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό και τα κεφαλαία αρχικά γράμματα των ονομαστικών στοιχείων. Τέλος παραδοσιακά οι κατάλογοι με τους βαθμούς θα αναρτηθούν κανονικά, όπως κάθε χρόνο, στα κατά τόπους Λύκεια της χώρας με αναφορά στον οκταψήφιο κωδικό των υποψήφιων αντί ονοματεπωνύμου λόγω προσωπικών δεδομένων.