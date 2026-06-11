Οι μαθητές ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλήνιες 2026, πού θα δείτε τα θέματα που «έπεσαν» και τις απαντήσεις.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι Πανελλήνιες 2026 για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι εξετάζονται αυτή την εβδομάδα στα μαθήματα ειδικότητας, ολοκληρώνοντας σταδιακά την απαιτητική εξεταστική διαδικασία.Σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι καλούνται να διαγωνιστούν στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 08:30 το πρωί, ενώ οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες έως τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, όπως προβλέπει το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα θέματα και η εξεταστέα ύλη είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, διασφαλίζοντας ενιαίες συνθήκες αξιολόγησης σε όλη τη χώρα.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ειδικότητας τις επόμενες ημέρες, οι υποψήφιοι θα αφήσουν πίσω τους την εξεταστική δοκιμασία και θα περιμένουν την ανακοίνωση των βαθμολογιών, που αναμένεται προς το τέλος Ιουνίου. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία θα καθορίσει τις τελικές επιλογές σχολών και τμημάτων.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ στις Ηλεκτρικές Μηχανές, τις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, την Ναυσιπλοΐα ΙΙ και τις Ναυτικές Μηχανές. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ ΕΔΩ.

Σειρά παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο υποψηφίους ΓΕΛ όσο και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής και άλλων καλλιτεχνικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων.

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Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 – Αγγλικά (10:00)

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Ελεύθερο Σχέδιο (08:30)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 – Γραμμικό Σχέδιο (08:30)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 – Γερμανικά (08:30)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00)

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 – Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 – Γαλλικά (08:30)

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 – Ιταλικά (08:30)

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 – Ισπανικά (08:30)

Με την ολοκλήρωση και των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει ο κύκλος των Πανελληνίων ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών, και, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές που απαιτούν πρόσθετη εξέταση, όπως τα τμήματα ξένων γλωσσών, οι αρχιτεκτονικές σχολές και τα μουσικά τμήματα. Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ολοκληρώνοντας το φετινό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.