Θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα και σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ τις απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική των Πανελληνίων 2026.

Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται σήμερα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να επιστρέφουν στα θρανία για να εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού των Λατινικών, της Χημείας και της Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν φέτος 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους, ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, ενώ η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ, ανεξαρτήτως αν φοιτούν σε ημερήσιο ή εσπερινό Λύκειο.

Πανελλήνιες 2026: Προσοχή στη χρήση του τετραδίου – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 στη σωστή διαχείριση του τετραδίου απαντήσεων, καθώς δε θα διανεμηθεί δεύτερο τετράδιο σε κανέναν μαθητή. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι σελίδες του τετραδίου θεωρούνται επαρκείς για την πλήρη ανάπτυξη των απαντήσεων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αρκεί να σημειώσουν καθαρά την ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες από αυτές χρησιμοποιηθούν για πρόχειρες σημειώσεις ή υπολογισμούς. Σημειώνεται ότι οι σελίδες αυτές δεν βαθμολογούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διόρθωση του γραπτού.Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται να μην διπλώνουν ή τσαλακώνουν το τετράδιο απαντήσεων, ούτε κατά την αναγραφή των προσωπικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης, ούτε κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των απαντήσεων. Το τετράδιο πρέπει να παραδοθεί σε καλή κατάσταση, καθώς αποτελεί επίσημο εξεταστικό έγγραφο.

Πανελλήνιες 2026: Συμβουλές για σωστή στρατηγική μέσα στην αίθουσα – Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η σωστή διαχείριση του χρόνου και η ψυχραιμία είναι δύο βασικά «όπλα» για κάθε υποψήφιο την ώρα της εξέτασης. Μόλις δοθούν τα θέματα, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν μια στρατηγική που θα τους βοηθήσει να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Πριν ξεκινήσουν να γράφουν, οι μαθητές καλό είναι να διαβάσουν προσεκτικά όλα τα ερωτήματα για να κατανοήσουν τι ακριβώς ζητείται.

Ξεκινάμε από το «δυνατό» θέμα. Είναι προτιμότερο να αφήνουν χώρο στο γραπτό και να συνεχίσουν, παρά να γράψουν κάτι άσχετο.

Η εμφάνιση του γραπτού παίζει καθοριστικό ρόλο με τα δυσανάγνωστα γράμματα να αποτελούν «μπελά» για τους βαθμολογητές και να στοιχίζουν σε βαθμούς.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα και πού θα δημοσιευτούν τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Τα θέματα της εξέτασης σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική θα δημοσιευτούν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας λίγο μετά τις 10 και ταυτόχρονα θα δημοσιευτούν στο Dnews.

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Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.