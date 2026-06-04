Στρατηγική τελευταίας επανάληψης για υψηλές βαθμολογίες στην εξέταση της Χημείας - Οι συμβουλές επιτυχίας.

Παραμονές Πανελληνίων 2026 για την εξέταση της Χημείας με τους υποψηφίους να κορυφώνουν σήμερα την στοχευμένη και οργανωμένη επανάληψη.

Όπως εξηγεί η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr) η έμφαση οφείλει να δοθεί πρωτίστως στη θεωρία. Πολλοί μαθητές θεωρούν ότι η επιτυχία στη Χημεία εξαρτάται αποκλειστικά από την επίλυση μεγάλου αριθμού ασκήσεων. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μία πλευρά της πραγματικότητας. Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα απαιτούν βαθιά κατανόηση των χημικών εννοιών, ικανότητα σύνδεσης γνώσεων και επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των απαντήσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές χρειάζεται να επαναλάβουν με οργανωμένο τρόπο τις βασικές θεωρητικές έννοιες, τις εξαιρέσεις και τις λεπτομέρειες που συχνά οδηγούν σε λάθη, τους ορισμούς, τους κανόνες και τις απαραίτητες αιτιολογήσεις, καθώς και τη λογική πίσω από κάθε φαινόμενο, αποφεύγοντας την απλή αποστήθιση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις αιτιολογήσεις με επιστημονική τεκμηρίωση. Στη Χημεία δεν αρκεί μια σωστή τελική απάντηση. Ο μαθητής οφείλει να μπορεί να εξηγήσει το «γιατί» συμβαίνει ένα φαινόμενο, χρησιμοποιώντας σωστή επιστημονική ορολογία και χημική σκέψη. Πολύ συχνά χάνονται σημαντικές μονάδες όχι λόγω άγνοιας, αλλά λόγω ελλιπούς ή ασαφούς αιτιολόγησης.

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Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία παίζει και η διαχείριση του γραπτού κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να χάσει πολύτιμα μόρια αν δεν οργανώσει σωστά τον χρόνο του. Είναι σημαντικό να ξεκινά από τα θέματα στα οποία αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, να αποφεύγει την υπερβολική ενασχόληση με ένα ιδιαίτερα δύσκολο ερώτημα και να διατηρεί χρόνο στο τέλος για έλεγχο πράξεων, μονάδων και απαντήσεων.

Εξίσου σημαντική είναι και η ψυχραιμία. Οι παραμονές της εξέτασης δεν επιτρέπουν υπερβολές, αλλά στοχευμένη επανάληψη και σωστή ξεκούραση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται ισορροπία, ύπνο και καθαρό μυαλό ώστε να αποδώσει στο μέγιστο την ημέρα της εξέτασης. Η Χημεία είναι ένα μάθημα που ανταμείβει τη συστηματική προετοιμασία αλλά και τη στρατηγική σκέψη. Και αυτό είναι κάτι που συχνά παραβλέπεται: στις Πανελλήνιες δεν αξιολογούνται μόνο οι γνώσεις, αλλά και η ικανότητα σωστής διαχείρισης της εξέτασης.